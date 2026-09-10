Der usbekische Boxer Jasurbek Yuldashev hat einen weiteren überzeugenden Sieg im Profiring errungen. Unser 23-jähriger Landsmann schlug seinen amerikanischen Gegner bei einem Boxabend in Deutschland bereits in der ersten Runde k.o..

Jasurbek Yuldashev, Teilnehmer der Weltmeisterschaft 2023, stieg bei einer Profi-Boxveranstaltung in Ludwigshafen im Halbschwergewicht in den Ring.

Sein Gegner war der Amerikaner Jacob Miller.

Der Kampf war auf 6 Runden angesetzt

Der Kampf Yuldashev gegen Miller war im Halbschwergewicht auf 6 Runden angesetzt.

Doch dazu kam es nicht mehr.

Unser Landsmann landete bereits in der ersten Runde den entscheidenden Treffer und beendete den Kampf durch K.o.

Damit feierte Jasurbek seinen nächsten Sieg im Profiboxen auf sehr souveräne Weise.

4 Kämpfe — 4 Siege

Dieses Ergebnis markiert den vierten Sieg im vierten Profikampf für Jasurbek Yuldashev.

Besonders bemerkenswert ist, dass der 23-jährige Boxer im Profiring bisher ungeschlagen ist.

Yuldashevs Bilanz:

Indikator Ergebnis Profikämpfe 4 Siege 4 Niederlagen 0 K.o.-Siege 1

Dieser Sieg zeigt, dass die ersten Schritte des usbekischen Boxers im Profiring erfolgreich verlaufen.

Von der Weltmeisterschaft in den Profiring

Jasurbek Yuldashev ist eines der Talente aus der usbekischen Boxschule.

Er nahm 2023 an der Weltmeisterschaft teil und versucht nun, sich im Profiboxen einen Namen zu machen.

Jeder Kampf im Profiring steigert seine Erfahrung und stärkt seine Vorbereitung auf hochkarätige Gegner.

Beim Kampf in Deutschland konnte Yuldashev seine Fähigkeiten erneut unter Beweis stellen.

Ein weiterer Vertreter des usbekischen Boxens beginnt seinen Weg

Die usbekische Boxschule hat international viele Spitzenathleten hervorgebracht.

Im usbekischen Boxen, das für seine Olympia- und Weltmeister bekannt ist, tritt nun eine neue Generation verstärkt im Profiring auf.

Die Startbilanz von 4 Siegen aus 4 Kämpfen weckt natürlich das Interesse an Jasurbek Yuldashevs Profikarriere.

Besonders gespannt dürfen die Fans darauf sein, gegen wen er als Nächstes antritt und wie sein Weg im Halbschwergewicht weitergeht.

Was ist der nächste Schritt?

Für Yuldashev war der Sieg in Deutschland ein weiterer wichtiger Meilenstein in seiner Profikarriere.

Während der K.o.-Sieg in der ersten Runde seine technischen und physischen Fähigkeiten demonstrierte, könnte das Niveau der Gegner in Zukunft steigen.

Vorerst sprechen die Zahlen für Jasurbek: 4 Kämpfe, 4 Siege und eine ungeschlagene Serie im Profiring.

Die nächsten Kämpfe des 23-jährigen Usbeken werden zeigen, wie schnell er seine großen sportlichen Ziele erreichen kann.