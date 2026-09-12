Xabi Alonso stellt Joao Pedro auf eine Stufe mit Erling Haaland

Chelsea-Trainer Xabi Alonso hat erklärt, dass Stürmer Joao Pedro auf einer Stufe mit den größten Stars der englischen Premier League steht, darunter Erling Haaland. Der Experte ist der Meinung, dass der Brasilianer nicht nur zu den besten Stürmern des Landes gehört, sondern aufgrund seiner vielseitigen Spielweise auch einen Vergleich mit dem legendären Karim Benzema verdient. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hat Joao Pedro einen sehr starken Saisonstart hingelegt und ist zu einer Schlüsselfigur für die frühen Erfolge seines Teams geworden. Allein in seinen ersten drei Spielen erzielte er 2 Tore und gab 2 Vorlagen. Solch souveräne Leistungen haben einige Schwächen aus den Vorsaisons vergessen gemacht und ihm den Status eines Führungsspielers eingebracht.

Spieler des Monats und langfristige Pläne

Dank seiner herausragenden Ergebnisse wurde Joao Pedro am Freitag zum Spieler des Monats August gewählt. Interessanterweise konnte er sich im Rennen um diese Auszeichnung gegen starke Konkurrenten wie seinen Teamkollegen Cole Palmer durchsetzen. Diese Anerkennung unterstreicht nicht nur die aktuelle Form des Spielers, sondern auch seine wichtige Rolle im Projekt des Vereins.

Die Vereinsführung und das Trainerteam haben ihr Vertrauen in den Spieler in der Praxis unter Beweis gestellt. Joao Pedro hat kürzlich einen langfristigen Vertrag bei Chelsea bis 2034 unterschrieben. Das taktische System von Xabi Alonso, das Bewegung und Entscheidungsfindung auf hohem Niveau erfordert, passt perfekt zu den körperlichen Voraussetzungen und der Technik des brasilianischen Stürmers.

Vergleiche mit Erling Haaland und Karim Benzema

Auf einer Pressekonferenz wurde Xabi Alonso gefragt, ob Joao Pedro wirklich auf dem gleichen Niveau wie Erling Haaland spielen könne, der in der letzten Saison 27 Tore erzielte und den Goldenen Schuh gewann. Der Trainer antwortete ohne Zögern positiv. Seiner Meinung nach gehören sowohl Joao Pedro als auch Erling Haaland definitiv auf die Liste der besten Stürmer der Premier League.

Gleichzeitig betonte Xabi Alonso, dass Joao Pedro im Gegensatz zu Erling Haaland ein vielseitigeres Spiel zeigt. Der Trainer verglich ihn mit dem Spielstil seines ehemaligen Teamkollegen und Ballon d'Or-Gewinners Karim Benzema. Da der Brasilianer im Laufe seiner Karriere bereits im Mittelfeld, als Zehner und auf dem Flügel agiert hat, ist es für moderne Verteidiger extrem schwierig, ihn zu bewachen.

„In vielerlei Hinsicht erinnert er mich an Benzema, weil er sowohl innerhalb als auch außerhalb des Strafraums gleichermaßen nützlich ist und er weiß, wie man auf den linken Flügel ausweicht und gut mit dem Kopf spielt“, sagte der Chelsea-Trainer. Der Experte fügte hinzu, dass der Spieler noch jung sei und Entwicklungspotenzial habe, und erkannte an, dass sein Gesamtpotenzial sehr hoch sei.