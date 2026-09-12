„Sie haben Asien erobert!“: Historischer Doppelerfolg für Sindarov und Abdusattorov in der Kontinentalrangliste

Ein beispielloses historisches Ereignis hat sich in der Geschichte des usbekischen und weltweiten Schachs ereignet. In der aktualisierten September-Rangliste des Asiatischen Schachverbandes haben zwei usbekische Großmeister die absoluten Plätze 1 und 2 auf dem Kontinent belegt. Der 20-jährige Javohir Sindarov ist als stärkster Schachspieler Asiens im klassischen Schach an die Spitze aufgestiegen, während der 21-jährige Nodirbek Abdusattorov den zweiten Platz einnimmt. Indem sie die unglaublichen Schachmaschinen aus Indien und China hinter sich ließen, haben diese usbekischen Talente die Aufmerksamkeit der Welt erneut auf Taschkent gelenkt. Das Wichtigste ist, dass dies erst der Anfang eines großen Weges für Sindarov ist: In den kommenden Monaten wird er in der Schweiz gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju um die Schachkrone spielen!

Historischer Doppelerfolg: Wie haben Sindarov und Abdusattorov Asien hinter sich gelassen?

Offizielle Daten des Asiatischen Schachverbandes bestätigen, dass das usbekische Schach ein neues Niveau erreicht hat:

Asiens Schachspieler Nr. 1: Unser 20-jähriger Großmeister Javohir Sindarov im klassischen Format 2778 ist mit dieser Wertungszahl zum kontinentalen Spitzenreiter geworden;

Abdusattorov auf Platz 2: Der 21-jährige Nodirbek Abdusattorov 2762 Punkte, womit er das Spitzenduo komplettiert;

Ein Novum in der Geschichte Usbekistans: Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes belegen zwei Usbeken gleichzeitig die beiden höchsten Plätze in Asien;

Die Giganten aus Indien und China hinter sich gelassen: Die usbekischen Großmeister haben gefürchtete Rivalen, die als Favoriten im Weltschach gelten, wie den Inder Rameshbabu Praggnanandhaa, Arjun Erigaisi sowie den chinesischen Star Wei Yi, in der Rangliste hinter sich gelassen.

Fantastische Leistungen in Rapid und Blitz

Das Können der usbekischen Großmeister ist nicht nur im klassischen Schach, sondern auch in den schnellen Disziplinen auf dem Höhepunkt:

Javohir Sindarov: Hält mit 2732 im Rapid und 2725 im Blitz konstant hohe Positionen;

Nodirbek Abdusattorov: Zeigt besonders im Blitz unglaubliche Ergebnisse, 2818 Punkte — dies ist einer der höchsten Elite-Werte weltweit.

Vor uns: Genf und die Weltkrone: Das Duell Sindarov gegen Gukesh!

Javohir Sindarovs Aufstieg zur Nummer eins in Asien ist kein Zufall; das größte Match in der Geschichte des menschlichen Schachs erwartet ihn:

Historischer Sieg in Zypern: Beim FIDE-Kandidatenturnier 2026 zwang Sindarov alle seine starken Gegner in die Knie und sicherte sich den absoluten Sieg sowie den Status als offizieller Herausforderer für den Weltmeistertitel;

Kampf gegen Gukesh Dommaraju: Der entscheidende Kampf um den Schachthron findet zwischen dem amtierenden Weltmeister, dem Inder Gukesh Dommaraju, und Javohir Sindarov statt;

Genf als Gastgeber und Termine: Diese globale Konfrontation findet in Genf, Schweiz, vom 24. November bis 12. Dezember dieses Jahres statt.

Dass Sindarov und Abdusattorov die Plätze 1 und 2 auf dem Kontinent belegen, ist der klare Beweis dafür, dass Usbekistan zu einer modernen Schachhauptstadt geworden ist. Jetzt sind alle Augen auf die Bretter in Genf gerichtet — wo Javohir Sindarov am Brett kämpfen wird, um die Weltkrone nach Usbekistan zu bringen.

Glauben Sie, dass Javohir Sindarov den amtierenden indischen Weltmeister Gukesh Dommaraju in Genf besiegen und neuer Weltmeister werden kann? Welche neuen Türen öffnet die Eroberung Asiens durch Nodirbek und Javohir für den usbekischen Sport? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen Triumph unserer usbekischen Großmeister stolz mit all unseren Landsleuten!