Kylian Mbappé reagiert auf „Diktator“-Meme

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Kylian Mbappé reagiert auf „Diktator“-Meme

Real Madrid-Star Kylian Mbappé hat erstmals auf ein populäres Internet-Meme reagiert, das ihn als Militärdiktator darstellt. Der französische Stürmer äußerte seine Besorgnis und betonte, dass solche im Internet kursierenden Witze auf einen Mangel an historischem und politischem Bewusstsein in der Gesellschaft hindeuten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie L'Equipe berichtet, verbreiteten sich in den letzten Monaten in den sozialen Medien kuriose und kontroverse Bilder, die den 27-jährigen Fußballer in voller Militäruniform zeigen. Diese Memes erregten die Aufmerksamkeit der Fußballwelt und lösten breite Diskussionen aus. Aus Sicht des Spielers sind solche Bilder zwar teilweise amüsant, haben aber eigentlich zutiefst besorgniserregende Aspekte.

Die Ursprünge dieser Memes werden unterschiedlich interpretiert. Einige Internetnutzer bringen sie mit der Klage des Spielers aus dem Jahr 2024 in Verbindung, bei der es um die unbefugte Verwendung seines Namens durch einen Kebab-Laden ging, während andere sie auf seinen Einfluss bei PSG und seinen Status bei Real Madrid zurückführen. Dennoch hält Mbappé solche Vergleiche keineswegs für angemessen.

Die kritische Sicht des Spielers

Kylian Mbappé betonte, dass diese Situation zwei Seiten habe. Seiner Meinung nach sei es zwar teilweise lustig, wenn manche dies als bloßen Witz auffassten, aber der Vergleich mit Persönlichkeiten, die im Laufe der Geschichte Millionen von Menschen geschadet haben, sei absolut nicht komisch.

„Die Leute denken, es sei ein harmloser Witz, aber es zeigt einen Mangel an politischem und menschlichem Bewusstsein in der Gesellschaft. Ich habe in meinem Leben nie solche abscheulichen Dinge getan“, sagte der Stürmer in seinem Interview.

Spitzname im Team und dessen Ursprung

Der Fußballer ging auch auf einen speziellen Spitznamen ein, den er in der französischen Nationalmannschaft erhalten hat. Es stellte sich heraus, dass sein Teamkollege Ousmane Dembélé begann, Kylian zu Ehren des ehemaligen kongolesischen Präsidenten Mobutu Sese Seko „Mobutu“ zu nennen.

Zur Information: Mobutu Sese Seko regierte das Land von 1965 bis 1997, und seine Ära war von höchst umstrittenen politischen Ereignissen geprägt. Solche humorvollen Spitznamen in der Nationalmannschaft und Memes in den sozialen Medien sorgen dafür, dass der Star-Stürmer weiterhin im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion steht.

Kylian MbappéReal MadridFußballInternet-MemesL'Equipe
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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