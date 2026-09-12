Japan plant bis 2040 den Bau einer Mikrochip-Fabrik auf dem Mond

Japan plant einen beispiellosen Schritt in der Halbleiterindustrie. Wie Ixbt.com berichtet, gab Atsuyoshi Koike, Präsident und CEO von Rapidus Corp, bei einer Veranstaltung im Hudson Institute in Washington bekannt, dass das Unternehmen ernsthaft die Möglichkeit prüft, bis 2040 eine Halbleiterfabrik auf dem Mond zu errichten, die auf dortigen Wasserressourcen basiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Koike betonte, dass dies kein Scherz sei, und zeigte dem Publikum ein spezielles Video, das die geplante Fabrik auf der Mondoberfläche darstellt. Er glaubt, dass eine solch ehrgeizige Initiative sicherlich den Unternehmer Elon Musk ansprechen würde, der mit SpaceX an der Beförderung von Menschen und Fracht in den Weltraum arbeitet.

Technologische Zusammenarbeit und neue Horizonte

Derzeit arbeitet Rapidus Corp aktiv an der Massenproduktion von 2nm-Mikrochips in seinem Werk in Hokkaido. Dabei erhält das Unternehmen enge technische Unterstützung vom amerikanischen Technologiegiganten IBM.

IBM-CEO Arvind Krishna, der an der Veranstaltung teilnahm, betonte, dass die beiden Unternehmen nicht nur bei der Implementierung bestehender Technologien zusammenarbeiten, sondern auch bei der Forschung und Entwicklung für fortschrittlichere 1nm-Chips. Die Idee der Fertigung im Weltraum wird als logische Fortsetzung dieser Hochtechnologieprozesse angesehen.

Die Umsetzung des Mondfabrik-Projekts hängt direkt von der Verfügbarkeit der für die Mikrochip-Produktion notwendigen Wasserressourcen ab. Die Errichtung von Industrieanlagen außerhalb der Erdgerichtsbarkeit könnte den Entwicklungsvektor des globalen Technologiemarktes in Zukunft grundlegend verändern.

Obwohl diese Initiative derzeit als langfristiger strategischer Plan betrachtet wird, zeigt die Zusammenarbeit zwischen japanischen und US-amerikanischen Unternehmen das Ziel, nicht nur die fortschrittlichsten Halbleiter der Welt zu schaffen, sondern auch die Fähigkeiten der Menschheit in der Raumfahrtindustrie auf eine neue Stufe zu heben.