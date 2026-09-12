Eine echte Sensation wurde nach dem ersten Monat der neuen Saison in der englischen Premier League, die als die kompromissloseste und intensivste Meisterschaft der Welt gilt, verzeichnet. Sergey Jakirović, der Trainer des Premier-League-Aufsteigers Hull City, wurde zum Trainer des Monats August ernannt. In einem harten Kampf um die prestigeträchtige individuelle Auszeichnung ließ der bosnische Spezialist Weltklasse-Trainer wie Mikel Arteta, Xabi Alonso und Enzo Maresca hinter sich. Nach dem heldenhaften Lauf der „Tigers“ zu Beginn des Wettbewerbs und Manchester Unitedsicherte sich der Verein nach einem souveränen Sieg gegen sie zum ersten Mal seit 2016 diese hohe Auszeichnung.

Wie hat es Jakirović also geschafft, ein Team, das zuvor als Außenseiter galt, in die Riege der Tabellenführer zu führen, und welche taktischen Errungenschaften stecken hinter diesem Erfolg von Hull City?

Die Demütigung von MU und eine weiße Weste: Zwei Siege im August

Unter der Leitung des 49-jährigen bosnischen Spezialisten überraschte Hull City die Fans mit einer 100%-Quote in den ersten beiden Runden der Premier League:

Sieg über den Riesen aus dem „Old Trafford“: Gleich am ersten Spieltag gab es eine große Sensation, als Hull City den großen Verein Manchester Unitedzu Hause mit 2:0 besiegte;

Gelassenheit gegen Coventry: Auch im nächsten Spiel zeigte das Team disziplinierten Fußball und gewann auswärts mit 1:0 gegen Coventry;

Weiße Weste: In beiden Spielen kassierten die „Tigers“ kein einziges Gegentor und zeigten eiserne Disziplin in der Defensive;

100%-Quote: 6 Punkte aus 2 Spielen — das wurde als der beste Start für einen Aufsteiger bewertet, der sich erst an die neue Saison gewöhnen muss.

Große Trainer hinter sich gelassen: Triumph über Arteta, Alonso und Maresca

Bei der Abstimmung zum Trainer des Monats bewerteten Experten die Fähigkeiten von Jakirović am höchsten:

Die Hürden Xabi Alonso und Arteta: Sergey Jakirović konnte sich im Rennen um diese Auszeichnung gegen taktische Stars wie Mikel Arteta (Arsenal) und Xabi Alonso durchsetzen;

Überlegenheit gegenüber Maresca: Auch Chelsea-Trainer Enzo Maresca konnte angesichts der Sensation, die der bosnische Trainer geschaffen hat, nicht genügend Stimmen sammeln;

Balance zwischen Ressourcen und Ergebnissen: Experten hoben besonders die Qualität und Effizienz hervor, die Hull City zeigte, obwohl Kader und finanzielle Möglichkeiten deutlich bescheidener sind als bei den Top-Clubs.

10-jährige Pause: Der erste „Tiger“ seit Mike Phelan

Diese Anerkennung wurde zu einer der glänzendsten Seiten in der Geschichte von Hull City in der Premier League:

Wiederholung der Geschichte von 2016: Sergey Jakirović wurde der erste Trainer von Hull City, der seit August 2016 die Auszeichnung zum Trainer des Monats in der Premier League gewann;

Das Erbe von Mike Phelan: Vor genau 10 Jahren ging diese ehrenvolle Auszeichnung an den damaligen Cheftrainer der „Tigers“, Mike Phelan;

Eine neue Ära für den Verein: Dieser Start des bosnischen Spezialisten hat das Vertrauen massiv gestärkt, dass das Team nicht nur gegen den Abstieg, sondern um einen Platz in den europäischen Wettbewerben kämpfen kann.

Dieser sensationelle Lauf von Sergey Jakirović mit dem bescheidenen Hull City bewies, dass im englischen Fußball nicht das große Geld, sondern die richtige Taktik, mentale Vorbereitung und eiserne Disziplin immer noch Wunder bewirken können.

Glauben Sie, dass Hull City unter Sergey Jakirović dieses sensationelle Tempo über die gesamte Saison halten und das „Leicester“-Wunder in der Premier League wiederholen kann? Wird der bosnische Spezialist, derManchester Unitedgedemütigt hat, zum neuen Ziel der großen Vereine? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der heißen Sensation im englischen Fußball mit allen Fußballfans!