Unerwartete Antwort von Trump zu iranischen Raketen: Er antwortete mit einem Satz

Donald Trump gab eine kurze, aber aufmerksamkeitsstarke Antwort auf die Frage eines Journalisten zu den Raketenkapazitäten des Iran. Der Journalist fragte, wie der Iran trotz der von den USA als zerstört gemeldeten Raketeninfrastruktur weiterhin Raketen abfeuern könne. Trump betonte, dass sie immer die Fähigkeit haben werden, Raketen abzufeuern.

Der Journalist wandte sich an Trump und fragte nach den anhaltenden Raketenangriffen des Iran.

Der Hauptwiderspruch in der Frage bestand darin, dass Teheran trotz der US-Erklärungen über schwere Schäden am iranischen Raketenpotenzial weiterhin in der Lage war, Raketen abzufeuern.

Genau auf diese Situation anspielend, fragte der Journalist:

„Wie kann der Iran immer noch die Raketen abfeuern, die wir ‚zerstört‘ haben?“

fragte er.

Trumps Antwort war kurz:

„Sie werden immer in der Lage sein, Raketen abzufeuern.“

Was ist die Kernbotschaft von Trumps Antwort?

Die Aussage des amerikanischen Präsidenten bedeutet, dass die Raketenkapazitäten des Iran nicht durch einen einzigen Schlag oder einige wenige Militäroperationen vollständig vernichtet werden können.

Das heißt, auch wenn bestimmte Einrichtungen der Raketeninfrastruktur beschädigt wurden, bedeutet dies nicht, dass alle Raketenkapazitäten des Iran erschöpft sind.

Trumps Antwort „Sie werden immer in der Lage sein, Raketen abzufeuern“ brachte diese Realität kurz und knapp auf den Punkt.

Warum ist diese Frage wichtig?

Die Frage des Journalisten berührt eines der wichtigsten Themen hinsichtlich der Wirksamkeit der US-Militäroperationen gegen den Iran.

Wenn bestimmte Raketeneinrichtungen zerstört wurden, stellt sich die Frage, wie der Iran neue Raketenangriffe durchführen kann.

Hier ist es wichtig, zwischen „Raketen“ und „dem Potenzial zur Herstellung und zum Abfeuern von Raketen“ zu unterscheiden.

Die Zerstörung bestimmter Raketen oder Einrichtungen bedeutet nicht die gleichzeitige Zerstörung des gesamten Raketenprogramms.

Warum ist das Raketenpotenzial des Iran wichtig?

Der Iran gilt als ein Land mit einem der größten Raketenarsenale im Nahen Osten.

Sein Raketenprogramm wurde über viele Jahre hinweg entwickelt. Ballistische Raketen und andere Raketentypen mit unterschiedlichen Reichweiten spielen eine wichtige Rolle in der Militärstrategie des Landes.

Daher sind konkrete Beweise erforderlich, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Raketenkapazitäten des Iran nach einem Militärschlag vollständig erschöpft sind.

Trumps Antwort konzentrierte sich genau auf diesen Punkt.

Eine Frage — ein großes geopolitisches Thema

Von außen betrachtet sieht es wie ein kurzer Austausch zwischen einem Journalisten und dem Präsidenten aus.

Aber die Frage selbst offenbart einen der wichtigsten Aspekte des Konflikts zwischen den USA und dem Iran:

Inwieweit konnten Militärschläge die Raketenkapazitäten des Iran einschränken?

Obwohl Trumps Antwort sehr kurz war, gab sie einen wichtigen Hinweis auf diese Frage.

„Sie werden immer in der Lage sein, Raketen abzufeuern.“

Hinter dieser Ein-Satz-Antwort verbirgt sich eine große geopolitische Realität: Raketeneinrichtungen anzugreifen und das Raketenpotenzial eines Landes vollständig zu vernichten, ist nicht dasselbe.

Die weiteren Handlungen des Iran könnten die Debatten über dieses Potenzial weiter klären.