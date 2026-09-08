Offizielle Aufstellungen für das Super-Duell Real Madrid gegen Inter bekannt gegeben

Gleich am ersten Spieltag der neuen UEFA Champions League Saison treffen zwei der größten Giganten des Kontinents aufeinander. Real Madrid empfängt den italienischen Meister und eines der stärksten Teams Europas, Inter, im eigenen Stadion. Diese zentrale Begegnung im prachtvollen Madrider Stadion beginnt um 23:59 Uhr. Beide Trainerstäbe haben alle ihre Top-Stars aufgeboten, um einen siegreichen Start in das wichtigste Turnier des Kontinents zu gewährleisten. Mit welchen Aufstellungen werden die „Königlichen“ und die Mailänder Giganten antreten, und in welchen Zonen wird der härteste Kampf stattfinden? Am Ende des Artikels enthüllen wir die große Spannung – die vollständigen offiziellen Aufstellungen für alle Mannschaftsteile sowie alle Details zur Anstoßzeit des nächtlichen Duells.

Ein klassisches Champions-League-Duell unter hohem Druck

Das Spiel in Madrid entwickelt sich zu einem der am meisten erwarteten und intensivsten Ereignisse der neuen Saison:

Ein starker Start ins Turnier: Für beide Giganten ist das direkte Aufeinandertreffen am ersten Spieltag von enormer Bedeutung, um die Kontrolle über die Gruppe zu erlangen;

Taktischer Schlagabtausch: Reals explosives und mit Stars besetztes Angriffstrio trifft auf Inters solide und disziplinierte Abwehrmauer;

Anstoßzeit: Dieses Duell, das Fußballfans weltweit vor die Bildschirme fesseln wird, beginnt heute Nacht um 23:59 Uhr.

„In Spielen von solch immenser Bedeutung entscheidet die fehlerfreie Bewegung jedes Mannschaftsteils über den Sieg“, betonen internationale Sportanalysten.

Duell der Angriffsstars: Mbappe und Vinicius gegen Lautaro

Der Ausgang des Spiels wird maßgeblich von der Leistung der Hauptakteure beider Teams abhängen:

Madrids Angriffskraft: Das Duo Mbappe und Vinicius wird aus dem Hintergrund von Brahim Diaz und Jude Bellingham unterstützt;

Die Schlagkraft der Italiener: Im Inter-Angriff stehen die Weltmeister Lautaro Martinez und Marcus Thuram auf dem Platz;

Intensität im Zentrum: Das Mailänder Mittelfeld um Calhanoglu und Barella wird einen harten Kampf gegen die Flügel- und Zentrumsbewegungen von Valverde und Trent führen.

Die Entscheidung und die offiziellen Startaufstellungen der Teams

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans interessiert, ist, welche Spieler in den Startaufstellungen für dieses entscheidende Spiel stehen. Das wichtigste Fazit ist, dass die von den Cheftrainern gewählten offiziellen Startelfen wie folgt aussehen:

Real Madrid: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde, Brahim Diaz, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

Inter: Josep Martinez, Benjamin Pavard, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni, Andy Diouf, Hakan Calhanoglu, Curtis Jones, Nicolo Barella, Carlos Augusto, Marcus Thuram, Lautaro Martinez.

Damit sind alle Stars bereit, und dieses kompromisslose Europapokal-Duell beginnt um 23:59 Uhr.

Was glauben Sie, welches Team wird dieses Super-Duell in Madrid gewinnen, und wird das Spiel durch Mbappe oder Lautaro Martinez entschieden? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen und Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußball-Nachricht mit allen Fans!