NASA führt neuen Status für Astronauten ein

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NASA führt neuen Status für Astronauten ein

Die US-amerikanische National Aeronautics and Space Administration (NASA) hat einen völlig neuen Status für die Kernbesatzung der Artemis II-Weltraummission eingeführt: „Astronaut emeritus“. Laut ixbt.com können Besatzungsmitglieder, die ihren Flug um den Mond erfolgreich abgeschlossen haben, nun ihren ständigen Dienst bei der Agentur beenden und ihre Tätigkeit als Berater und Mentoren fortsetzen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Diese neue Initiative wird als wichtiger Schritt angesehen, um wertvolle Erfahrungen bei der Eroberung des Mondes zu bewahren und an die nächste Generation von Astronauten weiterzugeben. Früher brachen Astronauten, die in den privaten Sektor wechselten oder in den Militärdienst zurückkehrten, die Verbindung zur Agentur vollständig ab, und Spezialisten ohne weitere Flugmöglichkeiten wurden nur auf Verwaltungsposten versetzt.

Vorteile des neuen Status

Der neue Status, der für den Kommandanten der Artemis II-Mission, Reid Wiseman, und seine Crew nach einer 5-monatigen Pause eingeführt wurde, erlaubt es ihnen, externen beruflichen Tätigkeiten nachzugehen und gleichzeitig ihr Fachwissen für die NASA zur Verfügung zu stellen. So hat Astronaut Victor Glover zwar eine Führungsposition an der California Polytechnic State University übernommen, berät aber weiterhin ehrenamtlich die NASA-Spezialisten zum Orion-Raumschiff.

Experten sind der Meinung, dass dieser Ansatz es Raumfahrtbehörden ermöglicht, Humankapital zu binden. Wiseman und Glover können ihren Beraterstatus jährlich verlängern und direkt an der Ausbildung künftiger Besatzungen mitwirken.

Abschluss der Mission und Ausblick

Victor Glover betonte, dass die Artemis II-Mission für ihn als vollständig abgeschlossen gilt. Der 10-tägige Mondflug sowie alle anschließenden Analysen, medizinischen Untersuchungen und andere obligatorische Verfahren sind beendet.

Dennoch werden die Astronauten weiterhin bei der eingehenden Analyse der gesammelten Daten, Bilder und Forschungsergebnisse helfen. Diese gesammelten Erfahrungen werden bei der Vorbereitung der Artemis III- und Artemis IV-Missionen von unschätzbarem Wert sein.

Zur Erinnerung: Der nächste wichtige Schritt im Programm ist die Artemis III-Mission. Derzeit ist der Start dieses Raumschiffs für nicht vor Mitte 2027 geplant, und die Experten bereiten sich aktiv darauf vor.

NASAArtemis IIWeltraumAstronautenMond
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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