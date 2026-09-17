Super-Comeback im Old Trafford: Man Utd verspielt 2:0-Führung gegen Brighton

Die größte Sensation der Nacht ereignete sich in der 3. Runde des EFL Cups. Im Old Trafford empfing Manchester United Brighton und begann mit enormem Druck, was bis zur 10. Minute zu einer 2:0-Führung führte. Doch diese Überlegenheit kam die Mancunians teuer zu stehen: Die „Seagulls“ zeigten unglaublichen Willen und taktische Disziplin, erzielten drei Tore in Folge und vollendeten ein fantastisches 3:2-Comeback. Infolgedessen verabschiedete sich "Manchester United" vor den eigenen Fans schmählich aus dem Pokalwettbewerb.

In den Parallelspielen setzte sich Aston Villa unter Unai Emery dank eines Doppelpacks von Tammy Abraham mit 3:1 auswärts gegen Coventry durch, während in Liverpool der FC Everton durch ein Tor von Alcaraz in der 80. Minute knapp mit 1:0 gegen Wolverhampton gewann. Warum konnte "Manchester United" die 2:0-Führung nicht verteidigen, wie schlug Brightons neues System ein und welche Auswirkungen hat dieses Pokal-Aus auf die Stimmung bei Man Utd?

„Katastrophe im Old Trafford“: Das Drama vom 2:0 zum 2:3

Die Chronik der Tore im Duell Man Utd gegen Brighton:

Zwei schnelle Treffer (8. und 10. Minute): Manchester United startete glänzend: Lacey traf in der 8. Minute, zwei Minuten später erhöhte Mason Mount auf 2:0;

Kalte Dusche vor der Pause: In der 45. Minute verkürzte Kostoulas und gab den „Seagulls“ psychologischen Auftrieb;

Die Helden Gross und De Cuyper: Die Gäste übernahmen in der zweiten Halbzeit die Kontrolle, Pascal Gross glich in der 65. Minute aus, und der eingewechselte Maxim De Cuyper erzielte in der 70. Minute den Siegtreffer zum 2:3-Endstand;

Späte Rotation: Die Einwechslungen von Mbeumo, Zirkzee und Mainoo (66.) sowie Bruno Fernandes (73.) konnten die Mancunians nicht vor dem Pokal-Aus bewahren.

EFL-Cup-Krieger: Die Aufstellungen von Man Utd und Brighton

Die von den Trainern aufgebotenen Spieler für dieses intensive Duell:

Kader von Manchester United: Darlow (TW), Dalot, Mazraoui, Mount (Fernandes, 73), Haven, Lacey (Mbeumo, 66), Leny Yoro, Andrey Santos (Mainoo, 66), Youri Tielemans, Marcus Rashford, Benjamin Sesko (Zirkzee, 66);

Kader von Brighton: Steele (TW), Adjam, Struijk, Gross, Chema, Kostoulas, Costinha, Boscali (Ayari, 74), O'Riley (Gomes, 66), Yalkuye (De Cuyper, 66), Vuskovic;

Klasse und Taktik: Brighton nutzte die Lücken im Zentrum der Man-Utd-Abwehr durch Konter und eine starke Bank eiskalt aus.

Meisterklasse von Aston Villa und der Wille von Everton

Details zu den weiteren interessanten Spielen der 3. Runde:

Coventry gegen Aston Villa (1:3): Stürmer Tammy Abraham erzielte einen Doppelpack (7. und 59.), Ross Barkley traf in der 40. Minute; der Anschlusstreffer von Thorpe (27.) änderte nichts am Ergebnis;

Das Duo Abraham und Barkley: Trotz Rotation zeigte Villa hohe Klasse und machte einen mutigen Schritt Richtung EFL-Cup-Titel;

Everton gegen Wolverhampton (1:0): In einer hart umkämpften Partie mit Jack Grealish in der Startelf erzielte der eingewechselte Carlos Alcaraz in der 80. Minute den entscheidenden Siegtreffer.

Das frühe Ausscheiden von Manchester United aus dem EFL Cup nach einer 2:0-Führung zeigt, dass die defensiven Probleme ungelöst sind und der Verein erneut in eine Krise abrutschen könnte.

War die Niederlage von Manchester United nach 2:0-Führung ein taktisches Versagen des Trainers oder mangelnde Konzentration der Spieler? Kann Aston Villa mit Tammy Abraham dieses Jahr den Pokal holen? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über die dramatische Nacht im englischen Fußball mit allen Fans!