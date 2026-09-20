Bei der 46. Schacholympiade, die in der alten und ewig jungen Stadt Samarkand ausgetragen wird, wurden unerwartete und glänzende Ergebnisse erzielt. In den Partien der 5. Runde, die um 15:00 Uhr begannen, die erste Herrenmannschaft von Usbekistan besiegte die ungarische Auswahl, einen der traditionsreichsten und stärksten Giganten des Weltschachs, mit einem historischen „Zu-null“-Ergebnis von 4:0. Am ersten Brett besiegte Nodirbek Abdusattorov einen der stärksten Großmeister der Welt, Richard Rapport, während Javohir Sindarov einen glänzenden Sieg über den erfahrenen Peter Leko errang; auch Nodirbek Yakubboyev und Shamsiddin Vohidov ließen ihren Gegnern in ihren Partien nicht den Hauch einer Chance.

Gleichzeitig feierte das Jugendteam „Usbekistan-2“ einen wichtigen 2,5:1,5-Sieg gegen die Philippinen, während „Usbekistan-3“ gegen Österreich ein 2:2-Unentschieden erreichte. Auch bei den Damen gab es eine echte Sensation: Unsere erste Mannschaft erkämpfte ein 2:2-Remis gegen die USA, eines der führenden Teams der Welt; dabei besiegte unser junger Star Afruza Hamdamova ihre starke Gegnerin Karissa Yip. Unser zweites Damenteam feierte einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Tunesien, während das dritte Team Madagaskar mit 3,5:0,5 schlug.

Wie hat der absolute 4:0-Sieg gegen Ungarn die usbekische Nationalmannschaft dem Olympiasieg näher gebracht und wie wird diese historische Runde in Samarkand in der Weltschachgemeinschaft bewertet?

„4:0 gegen Ungarn und ein Kampf auf Augenhöhe mit den USA“: Die wichtigsten Ergebnisse der 5. Runde

Die besten Momente und Fakten hinter den Brettern in Samarkand:

Absoluter Sieg über Ungarn: Die erste Herrenmannschaft (Abdusattorov, Sindarov, Yakubboyev, Vohidov) besiegte ihre Gegner an allen 4 Brettern und erzielte ein sensationelles 4:0-Ergebnis;

Die Niederlage von Rapport und Leko: Nodirbek Abdusattorov besiegte Richard Rapport mit den schwarzen Steinen, während Javohir Sindarov die Oberhand über den legendären Peter Leko behielt;

Der souveräne Schritt von „Usbekistan-2“: Dank des Sieges von Abdimalik Abdisalimov besiegte unser zweites Team die Philippinen mit 2,5:1,5;

Der Wille der Damen gegen die USA: Der Sieg von Afruza Hamdamova über die starke Karissa Yip sicherte unserem Team ein wertvolles 2:2-Unentschieden gegen die USA;

Hohe Siege der Reserveteams: Bei den Damen ließ „Usbekistan-2“ Tunesien keine Chance (4:0), während „Usbekistan-3“ Madagaskar mit 3,5:0,5 besiegte.

Schacholympiade. Protokoll der 5. Runde

Details zu allen Begegnungen der usbekischen Nationalmannschaften:

Wettbewerbskategorie Begegnung und Endergebnis Einzelergebnisse an den Brettern Herren (1. Team) Ungarn — Usbekistan 0:4 Rapport – Abdusattorov 0:1, Sindarov – Leko 1:0, Gledura – Yakubboyev 0:1, Vohidov – Dudin 1:0 Herren (2. Team) Usbekistan-2 — Philippinen 2,5 : 1,5 Abdisalimov 1:0, Suyarov 0,5:0,5, Nigmatov 0,5:0,5, Begmurotov 0,5:0,5 Herren (3. Team) Österreich — Usbekistan-3 2:2 Bahrillayev 0:1, Rahmatullayev 0,5:0,5, Abdurahmonov 0,5:0,5, Omonov 1:0 Damen (1. Team) USA — Usbekistan 2:2 Yip – Hamdamova 0:1, Li – Tohirjonova 1:0, Abramyan – Omonova 0,5:0,5, Imomqo‘ziyeva – Atvill 0,5:0,5 Damen (2. Team) Usbekistan-2 — Tunesien 4:0 Yakubbayeva 1:0, Malikova 1:0, Halilova 1:0, Salimova 1:0 Damen (3. Team) Usbekistan-3 — Madagaskar 3,5 : 0,5 Aktamova 1:0, Bobomurodova 0,5:0,5, Shokirjonova 1:0, Shahzodova 1:0

Analyse der Schachexperten: Die Bedeutung der 5. Runde in Samarkand

Fazit internationaler Großmeister und Schachkommentatoren:

4:0 gegen Ungarn — absolute Dominanz: Eines der stärksten europäischen Teams an allen Brettern ohne Punktverlust zu besiegen, zeigt erneut, dass das usbekische Team ein Anwärter auf den Titel ist;

Abdusattorov und Sindarovs Meisterform: Die Kaltblütigkeit der Anführer an den ersten beiden Brettern in komplexen Endspielen und Kombinationen dient als wichtigster Rückhalt des Teams;

Die Reservekraft der usbekischen Schachschule: Dass die zweite und dritte Mannschaft gegen erfahrene Teams wie Österreich und die Philippinen so gut mithalten, beweist die Tiefe des Talentsystems im Land;

Die Sensation des Damenteams: Der Punktgewinn gegen das US-Team und der Sieg von Afruza Hamdamova belegen, dass unser Team auch im Damenschach mutig in die Weltelite vorgestoßen ist.

Die 5. Runde der Olympiade in Samarkand hat der ganzen Welt deutlich gezeigt, dass die goldene Generation des usbekischen Schachs bereit ist, jeden Gegner auf heimischem Boden zu schlagen.

Glauben Sie, dass die usbekische Herrenmannschaft auch bei dieser Olympiade Gold gewinnen und den Titel erfolgreich verteidigen kann? Kann man den 4:0-Sieg gegen Ungarn als die größte Sensation des Turniers bezeichnen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Gedanken in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen Triumph der usbekischen Großmeister stolz mit allen Sportbegeisterten und Ihren Liebsten!