Im Spitzenspiel des 5. Spieltags der Serie A empfing Juventus Turin den gefährlichen Gegner Atalanta Bergamo im eigenen Stadion. Die Partie im Allianz Stadium verlief unter der vollständigen Kontrolle der Hausherren und endete mit einem souveränen 2:0-Sieg. Das offensive Spiel der Gastgeber zahlte sich bereits in der 28. Minute aus – Francisco Conceição eröffnete den Torreigen, während Verteidiger Gleison Bremer in der 77. Minute mit seinem Treffer die Entscheidung herbeiführte.

Die Schützlinge von Luciano Spalletti hielten die taktische Disziplin bis zum Schluss aufrecht und Atalantasgefährlichstem Angriffstrio gelang es nicht, Torhüter Vicario ernsthaft zu beunruhigen. Nach diesem Erfolg erhöhte Juventus sein Punktekonto auf 10, kletterte auf den 6. Tabellenplatz und näherte sich der Spitzengruppe; die Bergamasken bleiben bei 6 Punkten und belegen derzeit den 12. Rang.

Kann Spallettis taktische Revolution in Turin Juventus zurück in den Titelkampf führen und wird die Defensive um Bremer diese Stabilität langfristig halten können?

«Conceição Schnelligkeit und Bremers Punktlandung»: Die wichtigsten Ereignisse des Spiels

Die Höhepunkte der Partie im Allianz Stadium:

Präziser Schuss von Conceição: In der 28. Minute fand der portugiesische Flügelspieler eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und eröffnete den Spielstand (1:0);

Bremers entscheidendes Tor: In der 77. Minute sorgte Bremer nach einer Standardsituation im Strafraum für den verdienten Endstand;

Eiserne Disziplin bei Juventus: Das von Vicario gehütete Tor blieb sauber, Kalulu und Lucumí spielten auf den Außenbahnen fehlerfrei;

Spallettis rechtzeitige Rotation: Die Einwechslungen von Sarr, Zhegrova und Koopmeiners halfen Juventus, das Spieltempo bis zur letzten Sekunde hochzuhalten;

Atalantas Offensivflaute: Auch die Einwechslungen von Scamacca und Raspadori ermöglichten den Gästen keinen einzigen Treffer.

Serie A 5. Spieltag: Juventus — Atalanta Spielstatistiken

Statistische Daten der Teams und Tabellenplatzierung:

Indikatoren und Kriterien Juventus (Heim) Atalanta (Gast) Endstand 2 0 Torschützen F. Conceição 28, G. Bremer 77 — Gelbe Karten Conceição (22) Christensen (17), Kessié (43) Gesammelte Punkte 10 Punkte 6 Punkte Tabellenplatz Auf Platz 6 geklettert Auf Platz 12 geblieben Cheftrainer Luciano Spalletti Gian Piero Gasperini

Fußballanalyse: Wie verändert Spallettis Taktik Juve?

Fazit der italienischen Fußballkommentatoren und Sportanalysten:

Balance zwischen Abwehr und Angriff: Juventus erzielte nicht nur 2 Tore, sondern ließ dem Gegner vor dem eigenen Tor kaum Raum; Bremer zeigte wahre Führungsqualitäten auf dem Platz;

Conceição Entwicklung: Der junge Flügelspieler zeigte hohe Dynamik auf der Außenbahn und bewies, dass er das Team in wichtigen Spielen anführen kann;

Verringerung des Abstands zur Spitze: Dieser Sieg war für die Turiner enorm wichtig, um den Druck im Kampf um die Top 4 und den Titel aufrechtzuerhalten;

Atalantas kreative Krise: Der Verein aus Bergamo verlor diesmal den Kampf im Mittelfeld, und De Ketelaere sowie Krstović wurden kaum mit Bällen versorgt.

Dieser souveräne Sieg von Juventus signalisiert, dass das Team die Krisenzeit hinter sich gelassen hat und ernsthafte Ambitionen in der Serie A verfolgt.

Glauben Sie, dass Juventus unter Luciano Spalletti in dieser Saison um den Scudetto kämpfen kann? Wie bewerten Sie die Rolle von Francisco Conceição im Team? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des wichtigen Serie-A-Spiels mit allen Fußballfans!