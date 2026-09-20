Rettung in der 89. Minute: Manchester United entgeht Niederlage gegen Fulham

In einer Begegnung des 5. Spieltags der Premier League Manchester Unitedwar in London zu Gast beim abstiegsbedrohten Fulham und lieferte sich ein hartes und nervenaufreibendes Duell. Die Partie im Craven Cottage endete mit einem dramatischen 1:1-Unentschieden. Obwohl beide Teams in der ersten Halbzeit gefährliche Chancen kreierten, fiel der erste Treffer erst in der 63. Minute: United-Verteidiger Lisandro Martínez beförderte den Ball unglücklich ins eigene Netz, erzielte ein Eigentor und brachte die Gastgeber in Führung.

Unter dem Druck der drohenden Niederlage erhöhten die Mancunians in den Schlussminuten den Druck und konnten erst in der 89. Minute durch ein Tor von Matheus Cunha den Ausgleich erzielen. Nach diesem Remis kommtManchester Unitedauf 5 Punkte und klettert auf den 12. Tabellenplatz; die Schützlinge von Álvaro Arbeloa, die seit Saisonbeginn noch keinen Sieg einfahren konnten, bleiben mit 2 Punkten auf dem 19. Rang.

Warum tat sich die Offensive der Mancunians so schwer, die Abwehr des Liga-Außenseiters zu durchbrechen? Ist das Eigentor von Martínez ein Zeichen für Instabilität in der Defensive, und wie sehr wird dieser Punktverlust die Geduld der Vereinsführung auf die Probe stellen?

„Eigentor-Schock und Cunhas spätes Glück“: Die Ereignisse im Craven Cottage

Wichtige Wendepunkte und Schlüsselmomente des Spiels:

Spannung in der ersten Halbzeit: Fulham versteckte sich nicht und startete durch Iwobi und García gefährliche Konter;

Schockmoment in der 63. Minute: Nach einer unglücklichen Aktion von Lisandro Martínez landete der Ball im Netz von Torhüter Lammens (1:0);

Späte Wechsel bei Ten Hags Team: Im letzten Viertel kamen Zirkzee, Mount und Dorgu für Rashford, Mainoo und Shaw;

Der Ausgleich in der 89. Minute: Matheus Cunha nutzte ein Durcheinander im Strafraum und stellte den 1:1-Endstand her;

Punkteteilung: Trotz des Drucks bis in die letzten Sekunden konnte United den Siegtreffer nicht erzielen und musste sich in London mit nur einem Punkt begnügen.

PL 5. Spieltag: Fulham —Manchester UnitedSpielstatistik

Wichtige Statistiken und Daten der Begegnung:

Statistiken und Kriterien Fulham (Heim) Manchester United (Gast) Endstand 1 1 Torschützen L. Martínez 63 (Eigentor) M. Cunha 89 Gelbe Karten King (45), Castagne (50), Muniz (85) — Gesammelte Punkte 2 Punkte (sieglos-Serie hält an) 5 Punkte Tabellenplatz 19. Platz (Abstiegszone) 12. Platz Trainer Álvaro Arbeloa Erik ten Hag Zeitpunkte der Wechsel 71., 77. und 80. Minute 77. (Zirkzee), 81. (Mount), 84. (Dorgu)

Fußballanalyse: Experten über die Probleme von Manchester United

Wichtige Schlussfolgerungen der englischen Fußballkommentatoren und Analysten:

Einfallslosigkeit im Angriff: Das Trio Fernandes, Mbeumo und Rashford tat sich schwer, im gegnerischen Strafraum für Gefahr zu sorgen;

Unaufmerksamkeit in der Defensive: Das Eigentor von Lisandro Martínez zeigte, dass das Team dem mentalen Druck in schwierigen Phasen nicht gewachsen ist;

Cunhas wertvoller Einsatz: Der brasilianische Stürmer bewahrte in der Schlussminute die Nerven und rettete das Team vor einer blamablen Niederlage;

Sorgen in der Tabelle: Nur 5 Punkte aus 5 Spielen sind einer der schlechtesten Saisonstarts für Manchester United.

Obwohl Manchester United mit einem Punkt aus London zurückkehrt, wirft die Leistung des Teams bei Fans und Führungsebene ernsthafte Fragen auf.

Ist dieser in der 89. Minute erkämpfte Punkt für Manchester United ein positives Ergebnis oder ein Punktverlust, der sich wie eine Niederlage gegen einen Außenseiter anfühlt? Wer trägt die Hauptschuld an der Trägheit im Spiel: die Taktik des Trainers oder die Gleichgültigkeit der Spieler? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen brisanten Artikel über die Premier League mit allen Fußballfans!