iPhone 18 Pro Max Innenleben: Kupfer-Pad und riesige Kamera

Der bekannte Tech-Blogger JerryRigEverything hat das neueste FLAGGSCHIFF — das iPhone 18 Pro Max komplett zerlegt und seine interne Architektur sowie technische Lösungen der Öffentlichkeit präsentiert. Laut ixbt.com hat der Blogger, der Geräte normalerweise nicht wieder zusammenbaut, diesmal bis ins kleinste Detail recherchiert und praktisch bewiesen, warum das Gerät weniger heiß wird als seine Hauptkonkurrenten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Nach der Demontage des Displays war eine der wichtigsten Änderungen sofort sichtbar: eine riesige Spezialplatte, die am Akku befestigt ist. Normalerweise ist der Akku bei Smartphones direkt am Gehäuserücken befestigt, doch Apple hat sich diesmal für eine andere Lösung entschieden. Es stellt sich heraus, dass diese große Platte selbst als riesige Vapor-Chamber fungiert.

A20 Pro Prozessor und einzigartiges Kühlsystem

Bei einer tiefergehenden Untersuchung der internen Komponenten des Smartphones wurde festgestellt, dass sich über dem A20 Pro Chip ein zusätzliches kleines Kupfer- oder Kupfer-Stahl-Pad befindet. Im Gegensatz zu herkömmlichen flachen Platten wirkt dieses Teil sehr klein und aufgebläht, als wäre es mit Luft gefüllt. Experten glauben, dass diese Komponenten dazu dienen, den engsten und perfekten Kontakt zwischen dem Chip und der Vapor-Chamber zu gewährleisten.

Darüber hinaus zeigte die Demontage des Akkus, dass Apple erneut die Technologie verwendet, die das Unternehmen bereits im dritten Jahr in Folge einsetzt — einen speziellen Klebstoff, der bei Einwirkung von elektrischem Strom seine Klebekraft verliert. Die Anordnung der internen Komponenten um das Mainboard herum ist wie immer extrem dicht und komplex, wobei die Größe des diesjährigen Boards bemerkenswert kleiner ist.

Kameramöglichkeiten und Sensorgrößen

Während der Präsentation des Bloggers wurde auch deutlich demonstriert, wie das System der variablen Blende der Hauptkamera funktioniert. Obwohl das Kamerasystem geöffnet und die Sensorabmessungen gezeigt wurden, konnte das genaue optische Format im Video selbst nicht bestimmt werden. Basierend auf früheren Informationen im Internet hat dieser große Sensor jedoch eine Größe von 1/1,28 Zoll und behält damit die gleichen Spezifikationen wie das Flaggschiff-Modell des Vorjahres bei.