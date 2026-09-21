Millionenschlacht im Oktagon: Offizielle Gagen der UFC 331-Kämpfer bekannt gegeben

Die UFC, die weltweit renommierteste Mixed-Martial-Arts-Organisation, hat die garantierten Gagen der Stars bekannt gegeben, die am jüngsten nummerierten Turnier UFC 331 teilgenommen haben. Der bestbezahlte Athlet des Abends war, wie erwartet, der amtierende Champion Alexandre Pantoja – der brasilianische Kämpfer erhielt 650.000 US-Dollar für einen einzigen Kampf. Das zweithöchste Einkommen sicherte sich Joshua Van, der mit seinen spektakulären Auftritten im Oktagon die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zog und eine halbe Million Dollar (500.000 $) mit nach Hause nahm.

Einer der Top-Anwärter im Leichtgewicht, Arman Tsarukyan, verdiente 350.000 Dollar für seinen Kampf beim Turnier, während der Olympiasieger im Freistilringen, Gable Steveson, 160.000 Dollar erhielt. Der brasilianische Knockout-Spezialist Mauricio Ruffy überschritt mit 110.000 Dollar die Hunderttausender-Marke, während Sean Sharaf die Liste mit einem Einkommen von 60.000 Dollar abschloss.

Ist diese Summe dem Champion-Status von Alexandre Pantoja angemessen, spiegelt die Gage von 350.000 Dollar für Arman Tsarukyan sein Niveau im Leichtgewicht vollständig wider und nähern sich die Gehälter der UFC-Stars nun dem Niveau der Boxer an?

«Pantojas Anteil von über einer halben Million und der Hype um Van»: Die Gehaltsschecks von UFC 331

Die wichtigsten Aspekte der offiziellen Zahlungen an die Oktagon-Kämpfer:

Alexandre Pantoja – Der König des Turniers: Der brasilianische Champion, der seinen Titel im Fliegengewicht verteidigte, erhielt 650.000 $ und wurde damit zum bestbezahlten Kämpfer des Abends;

Joshua Vans großer Sprung: Das glänzende Talent aus Myanmar sicherte sich eine Gage von 500.000 $ und ließ damit sogar erfahrene Veteranen hinter sich;

Arman Tsarukyans stabiler Aufstieg: Der Leichtgewichts-Star erhielt allein für den Auftritt im Oktagon 350.000 $ und festigte seinen Platz unter den bestbezahlten Kämpfern der Division;

Großes Vertrauen in den Olympiasieger: Gable Steveson, der gerade erst seine ersten Schritte in der MMA-Welt macht, erhielt bereits in der Debütphase eine garantierte Summe von 160.000 $;

Die Gehaltsschecks von Ruffy und Sharaf: Mauricio Ruffy erhielt 110.000 $, während Sean Sharaf 60.000 $ bekam.

UFC 331: Tabelle der garantierten Kämpfergagen

Vergleich der Einnahmen der Turnierteilnehmer:

Kämpfer / Athlet Gewichtsklasse und Status Offizielle Gage ($) Platzierung am Abend Alexandre Pantoja Fliegengewicht-Champion 650.000 $ 1. Platz (Höchstes Gehalt) Joshua Van Top-Anwärter 500.000 $ 2. Platz Arman Tsarukyan Top-Star im Leichtgewicht 350.000 $ 3. Platz Gable Steveson Olympiasieger (Schwergewicht) 160.000 $ 4. Platz Mauricio Ruffy Leichtgewicht-Kämpfer 110.000 $ 5. Platz Sean Sharaf Schwer-/Halbschwergewicht 60.000 $ 6. Platz

(Hinweis: Die angegebenen Zahlen sind die offiziellen Basisgagen der Kämpfer; PPV-Anteile, Sponsorengelder und 50.000-Dollar-Boni sind nicht enthalten.)

MMA-Expertise: Was bedeutet die Analyse der Gagen?

Fazit von MMA-Insidern und Finanzanalysten:

Pantojas kommerzielles Wachstum: Früher wurde kritisiert, dass Champions im Fliegengewicht zu wenig verdienen, aber Pantojas Basis-Scheck von 650.000 $ zeigt, dass das Interesse und der Respekt für die leichteren Gewichtsklassen gestiegen sind;

Joshua Vans Halbe-Million-Phänomen: Dass Van 500.000 $ erhält, zeigt, dass die Promotion massiv in den asiatischen Markt und junge Talente investiert;

Tsarukyans Vertragsstatus: Die Basis von 350.000 $ für Arman Tsarukyan deutet auf eine Gehaltserhöhung vor dem Titelkampf hin, doch sollte er den Gürtel gewinnen, wird diese Zahl zwangsläufig um ein Vielfaches steigen;

Das Steveson-Projekt: Gable Stevesons olympisches Gold im Freistilringen wird von der UFC-Führung hoch geschätzt, und die 160.000 $ zum Start sind ein Zeichen für große zukünftige Pläne.

Diese bei UFC 331 verzeichneten Zahlungen beweisen einmal mehr, dass der Wert der Kämpfer und die Regeln des freien Marktes in der modernen MMA-Industrie stetig steigen.

Glauben Sie, dass der Auftritt von Alexandre Pantoja 650.000 $ wert ist, oder wird er immer noch unterbezahlt? Glauben Sie, dass Arman Tsarukyans Gage die 1-Million-Dollar-Marke überschreiten wird, wenn er Champion wird? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der finanziellen Aufregung in der MMA-Welt mit allen Kampfsportfans!