Ljupcho Doriev zum Spieler des Monats August in der Superliga ernannt

Die professionelle Fußballliga von Usbekistan (UzPFL) hat offiziell den „Spieler des Monats“ der Superliga für den vergangenen August bekannt gegeben. Basierend auf den Stimmen von Experten und Fans wurde Ljupcho Doriev, Stürmer des Klubs Sogdiana aus Jizzakh, als Preisträger ausgezeichnet. Der nordmazedonische Angreifer trug mit seiner Produktivität und seinen Führungsqualitäten im letzten Monat maßgeblich zum Aufstieg seines Teams in der Tabelle bei.

Ein Monat voller Glanz: Ljupcho Dorievs phänomenale Statistiken

Der Stürmer von Sogdiana erlebte einen herausragenden August und wurde zum gefährlichsten und effektivsten Spieler des Wettbewerbs:

8 Scorerpunkte in 5 Spielen: Der Angreifer kam im letzten Monat in 5 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 5 Tore und 3 Vorlagen;

Hohe Effizienz: Doriev war an durchschnittlich 1,6 Toren pro Spiel direkt beteiligt und zeigte eine hohe Konstanz beim Abschluss sowie bei der Chancenkreation für seine Teamkollegen.

Intensives Rennen: Wer waren die Top-5-Kandidaten?

Der Wettbewerb um die Auszeichnung war äußerst hart. Auch die anderen Anwärter in den Top 5 erzielten starke Ergebnisse:

Husain Norchaev (Navbahor): 6 Tore in 5 Spielen. Der junge Stürmer wurde Torschützenkönig des Monats und war der absolute Anführer im Angriff der Mannschaft aus Namangan;

Vladimir Jovovic (Neftchi): 5 Vorlagen in 5 Spielen. Der Spielmacher des Klubs aus Fergana war in der Liga unübertroffen bei der Passgenauigkeit;

Vladimir Rodic (Bukhara): Erzielte 3 Tore und 1 Vorlage in 5 Spielen und sicherte seinem Team wichtige Punkte;

Sukhrob Nurulloev (Lokomotiv): Zeigte sich mit 2 Toren und 2 Vorlagen in 5 Spielen als aktivster Spieler der „Eisenbahner“.

Obwohl Norchaev bei den reinen Toren und Jovovic bei den Vorlagen führte, sicherte die Gesamtbilanz im Scorer-System (5+3) Ljupcho Doriev den Titel als Spieler des Monats.

Glauben Sie, dass die Auszeichnung zum Spieler des Monats August zu Recht an Ljupcho Doriev ging, oder hätten Husain Norchaev mit seinen 6 Toren oder Vladimir Jovovic mit seinen 5 Vorlagen sie eher verdient? Welchen Kandidaten hätten Sie gewählt? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!