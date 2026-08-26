Wie reagierte der niederländische Nationaltrainer darauf, nur die dritte Wahl gewesen zu sein?

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Wie reagierte der niederländische Nationaltrainer darauf, nur die dritte Wahl gewesen zu sein?

Eine der unerwartetsten und aufsehenerregendsten Ernennungen im europäischen Fußball ist offiziell vollzogen. Am 25. August wurde der ehemalige Star und Trainer desFC Barcelona, Xavi Hernandez, der Öffentlichkeit als neuer Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft vorgestellt.

Der 46-jährige spanische Fachmann unterzeichnete einen langfristigen Vertrag mit dem Königlichen Niederländischen Fußballverband (KNVB), der bis zum Sommer 2030 läuft.

Die Trainer-Shortlist: Guardiola, Slot und Xavi

Auf der offiziellen Pressekonferenz enthüllte KNVB-Technikdirektor Nigel de Jong die Hintergründe der Verhandlungen. Ihm zufolge hatte der Verband zunächst zwei Spezialisten in Betracht gezogen — Manchester City-Trainer Pep Guardiola und den Cheftrainer des FC Liverpool, Arne Slot :

„Danach haben wir unsere volle Aufmerksamkeit auf Xavi gerichtet. Die Verhandlungen waren in den letzten vier Wochen intensiv. Wir haben uns mehrmals bei Xavi zu Hause in Barcelona getroffen, und er hat auch die Niederlande besucht. Xavi sieht sich selbst als Kind des niederländischen Fußballs und teilt unsere Philosophie voll und ganz. Er strebt nach attraktivem Fußball, hohem Pressing, Dominanz und ständiger Ballkontrolle. Das war die richtige Wahl für uns.“, sagte de Jong.

„Auch als Dritter auf dem Podium“: Humor und Bekenntnis von Xavi

Auf die kritische Frage der Journalisten: „Wie fühlt es sich an zu wissen, dass Sie nach Guardiola und Slot die dritte Wahl waren?“ antwortete der spanische Trainer mit guter Laune und Humor, was im Saal für Applaus sorgte:

  • Die Ehre des niederländischen Fußballs: „Für mich ist das eine riesige Ehre – schließlich ist dies die großartige Niederlande. Als Kind habe ich ihre Spiele gesehen und mich in den schönen Fußball verliebt. Ich möchte, dass meine Mannschaft genauso spielt. Das ist mein Hauptziel. Es spielt keine Rolle, ob ich die dritte oder zehnte Wahl war.“;

  • Podiums-Humor: „Hinter Guardiola und Slot zu stehen, ist kein schlechtes Ergebnis, oder? Immerhin stehen wir auf dem Podium!“, antwortete Xavi lachend.

Mit dem Ziel, die Schule von Johan Cruyff und den Stil des FC Barcelona mit den Traditionen des niederländischen Fußballs zu verbinden, soll Xavi die „Oranje“ bei der Weltmeisterschaft 2026 und darüber hinaus zu neuen Erfolgen führen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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