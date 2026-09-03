Wer wird der beste Trainer zum Saisonstart der Premier League? Das Quartett der Anwärter...

Die neue Saison in der Premier League hat intensiv begonnen. Die Pressestelle der Premier League hat die offizielle Liste der Nominierten für die Auszeichnung „Barclays Manager of the Month“ für August bekannt gegeben. In diesem kurzen Monatszeitraum gelang es nur vier Spezialisten, mit ihren Mannschaften eine hundertprozentige Bilanz zu erzielen.

Die Liste enthält bekannte Trainer, die bei neuen Vereinen angefangen haben, sowie einen sensationellen Kandidaten, der unerwartet zu den Giganten aufgestiegen ist.

Kandidaten mit einer perfekten Bilanz und ihre Statistiken:

Jeder der Kandidaten bestritt im August zwei Spiele und holte die maximale Punktzahl:

Xabi Alonso (Chelsea): 2 Siege, Tordifferenz +4. Der spanische Spezialist, der das Ruder bei den Londonern übernahm, begann seine Karriere in der Premier League mit einem sehr souveränen und offensiven Spielstil;

Enzo Maresca (Manchester City): 2 Spiele, 2 Siege, Tordifferenz +4. Nach dem Abgang von Pep Guardiola übernahm der italienische Trainer die „Citizens“ und legte trotz großer Veränderungen im Kader einen mutigen und siegreichen Start hin;

Mikel Arteta (Arsenal): 2 Spiele, 2 Siege, Tordifferenz +4. Der Trainer der „Gunners“ bewies mit seiner Mannschaft die gewohnte Konstanz und startete mit Meisterambitionen in die Saison;

Sergej Jakirović (Hull): 2 Spiele, 2 Siege, Tordifferenz +3. Die größte Entdeckung des Monats August — der Trainer des bescheidenen Teams aus Hull sicherte sich einen verdienten Platz unter den Giganten der Liga.

Wann wird der Gewinner ermittelt?

Der Name des Trainers des Monats wird auf Basis der Fan-Stimmen auf der offiziellen Premier-League-Website sowie der Einschätzung einer Expertenjury ermittelt. Die Abstimmungsergebnisse und der Name des Gewinners werden offiziell am 11. September bekannt gegeben.

Wer hat Ihrer Meinung nach die Auszeichnung zum Trainer des Monats August am meisten verdient: Alonso und Maresca, die ihre neuen Projekte mit Siegen begonnen haben, der konstante Arteta oder Jakirović, der für eine Sensation unter den Giganten sorgte? Hinterlassen Sie Ihre Stimme in den Kommentaren!