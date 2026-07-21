Die lebende Legende der Fußballwelt, Cristiano Ronaldo, steht kurz davor, seine rekordverdächtige Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft zu beenden. Es wurde bekannt gegeben, wann der Stürmer, der zahlreiche internationale Rekorde hält, sein letztes Abschiedsspiel bestreiten wird. Obwohl diese Entscheidung in der Welt des Fußballs erwartet wurde, sorgt sie dennoch für großes Aufsehen. Dies berichtet Goal.com .

Berichten zufolge wird sich der 41-jährige Stürmer nach dem Spiel der Nations League gegen Wales von der internationalen Bühne verabschieden. Unter Berufung auf den Journalisten Mohammed Awaad berichtet Goal.com, dass die Partie im Estádio José Alvalade in Lissabon stattfinden wird, der Heimstätte von Sporting CP. Es ist symbolisch, dass Ronaldo in diesem Stadion seine ersten Schritte im Profifußball machte.

Das Ende eines legendären Weges

Cristiano Ronaldo hat im Trikot von Portugal beispiellose Ergebnisse erzielt. Bisher hat er 233 Länderspiele für die Nationalmannschaft bestritten und dabei 146 Tore erzielt. Mit diesen Werten geht er als Spieler mit den meisten Länderspieleinsätzen und den meisten erzielten Toren in die Geschichte ein. Zu seinen Erfolgen zählen der Gewinn der UEFA Europameisterschaft 2016 und zwei UEFA Nations League Titel.

Der neue Nationaltrainer Jorge Jesus äußerte sich ebenfalls zum Abschied des legendären Spielers. Der Trainer betonte, dass er keine radikalen Umbrüche im Kader plane und ein würdiger Abschied für Ronaldo möglich sei. Laut Jesus sei er nicht „dumm genug“, um bei seiner Ankunft alles zu verändern, und er schätze die Dienste erfahrener Spieler.

Portugiesischen Agenten zufolge wird das Spiel gegen Wales im September Ronaldos letzter Auftritt im Nationaltrikot sein. Diese Begegnung ist eine großartige Gelegenheit für die Fans, ihren Helden ein letztes Mal im Trikot der Nationalmannschaft zu sehen. Danach wird sich der Fokus auf den Aufbau der neuen Generation des Teams richten.

Pläne auf Vereinsebene

Trotz des Endes seiner internationalen Karriere wird Cristiano Ronaldo auf Vereinsebene weiterhin aktiv bleiben. Der Stürmer, der derzeit für den saudi-arabischen Klub Al-Nassr spielt, hat einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Dies zeigt, dass er beabsichtigt, noch mindestens zwei weitere Spielzeiten auf hohem Niveau zu spielen.

Auch für Fußballfans in Usbekistan stand jeder Schritt von Ronaldo stets im Mittelpunkt. Sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft wird als Ende einer Ära betrachtet. Ronaldo ist zu einem Symbol für Professionalität und harte Arbeit geworden, das nicht nur für Portugal, sondern für den gesamten Weltfußball als Vorbild dient.