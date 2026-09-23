Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, gab zu, dass er nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft ernsthaft über das Ende seiner internationalen Karriere nachgedacht hatte, nun aber beabsichtigt, weiterzumachen und die Marke von 1000 Toren zu erreichen. Laut Berichten von The Guardian hat der erfahrene Stürmer intensiv über seine Zukunft nachgedacht und beschlossen, seine Rekordserie in der Nationalmannschaft fortzusetzen. Dies berichtet Goal.com .

Zur Erinnerung: Die portugiesische Nationalmannschaft schied bei der Weltmeisterschaft im Sommer bereits im Achtelfinale nach einer knappen Niederlage in einem hart umkämpften Spiel gegen Spanien aus. Nach dieser Enttäuschung analysierte der Stürmer seine Zukunft im Nationalteam und wog seine Möglichkeiten ab.

Gedanken über die Zukunft und eine wichtige Aufgabe für das Nationalteam

Cristiano Ronaldo verhehlte nicht, dass die Möglichkeit eines Rücktritts aus der Nationalmannschaft ernsthaft diskutiert wurde. Laut dem Stürmer ist er ein Mensch, der ständig über seine Entscheidungen, seine Zukunft und seine Gegenwart nachdenkt.

„Ja, ich habe darüber nachgedacht. Natürlich denke ich immer über meine Entscheidungen, meine Zukunft und meine aktuelle Situation nach. Ich bin ein Denker, deshalb stehe ich jetzt hier, und das bedeutet, dass ich meine Karriere fortsetzen werde“, betonte der Torjäger.

Jugendförderung und das Hauptziel — Tore

Das Erreichen des 42. Lebensjahres ist für den legendären Fußballer kein Hindernis. Er ist entschlossen, dem Team nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb zu helfen. Die Unterstützung der neuen Generation, die in der portugiesischen Nationalmannschaft heranwächst, ist zu einer seiner Prioritäten geworden.

„Ich glaube immer noch daran, dass ich der Nationalmannschaft helfen kann, ihre Ziele zu erreichen. Ich kann nicht nur mit Toren, sondern auch abseits des Platzes Unterstützung leisten. Es gibt eine neue Generation im Team, aber meine Hauptaufgabe ist es, Tore zu schießen und dem Team zum Sieg zu verhelfen“, fügte der Stürmer hinzu.

Der Fußballer erklärte zudem, dass er ohne Zögern von sich aus zurücktreten würde, sollte er das Gefühl haben, dass er im Nationalteam nicht mehr gebraucht wird oder einen negativen Einfluss auf das Umfeld hat. Er betonte, dass er der Erste wäre, der Platz macht, sobald das Team seine Dienste nicht mehr benötigt.