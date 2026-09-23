Cristiano Ronaldo: Sie wollten mich loswerden, aber ich werde nicht aufhören

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, hat entschieden erklärt, dass er nicht die Absicht hat, seine Karriere zu beenden, und sich ehrgeizige Ziele wie den Gewinn der UEFA Nations League und das Erreichen von 1.000 Karrieretoren gesetzt. Während einer Pressekonferenz vor den kommenden Nations-League-Spielen äußerte sich der Stürmer offen zu Kritik und Fragen zu seiner Zukunft. Dies berichtet Goal.com. berichtet .

Laut Goal.com betonte der 39-jährige Superstar, dass es über die Jahre Versuche gab, ihn aus dem Sport zu drängen, diese Bemühungen jedoch erfolglos blieben. Er erklärte, dass er sich an solchen Druck gewöhnt habe und genau wisse, wer er sei und warum er ein Vorbild für die Jugend bleibe.

Kritiker und die Zuneigung der Fans

Cristiano Ronaldo merkte an, dass er ständig mit negativer Berichterstattung durch bestimmte Medien und Kanäle konfrontiert sei. Dennoch betonte er, dass er die Liebe und Unterstützung von Millionen von Fans und der gesamten portugiesischen Nation deutlich spüre.

In seiner Stellungnahme erwähnte der Spieler, dass ihm die allgemeine Unterstützung der Öffentlichkeit Kraft gebe, ungeachtet der unterschiedlichen Empfänge in verschiedenen Stadien des Landes. Er ist der Meinung, dass die Abneigung einer Handvoll Leute weder seine Mentalität noch seine Leistung auf dem Platz beeinflussen könne.

Zukunftspläne und neue Meilensteine

Über seine Zukunft in der Nationalmannschaft sprechend, enthüllte Cristiano Ronaldo, dass er in engem Austausch mit der Führung des portugiesischen Fußballverbandes und dem Cheftrainer stehe. Ihm zufolge vertraut ihm das Trainerteam weiterhin, und er könne dem Team nicht nur mit seinen Toren, sondern auch mit seiner Erfahrung abseits des Platzes einen großen Mehrwert bieten.

Der Stürmer schloss nicht aus, dass dies seine letzte Saison sein könnte, sagte aber, dass er eine endgültige Entscheidung zu gegebener Zeit bekannt geben werde. Derzeit konzentriert er sich ausschließlich auf die bevorstehenden Spiele und möchte die Fans weiterhin begeistern.