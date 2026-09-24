Anthony Gordon äußert sich schockiert über Thomas Tuchels umstrittene Entscheidung

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Anthony Gordon äußert sich schockiert über Thomas Tuchels umstrittene Entscheidung

Die Diskussionen um die dramatische Niederlage der englischen Nationalmannschaft gegen Argentinien im WM-Halbfinale reißen nicht ab. Barcelona-Stürmer Anthony Gordon äußerte sich erstmals zu den umstrittenen taktischen Entscheidungen, die das Spiel entschieden, und gab zu, dass er über seine frühe Auswechslung durch Cheftrainer Thomas Tuchel schockiert war. Diese Niederlage bleibt das Hauptthema beim ersten Treffen des englischen Teams nach dem Sommerturnier. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, führte England dank eines Treffers von Anthony Gordon nur 20 Minuten vor dem Einzug ins historische Finale. Die Spieldynamik änderte sich jedoch drastisch, nachdem Thomas Tuchel den Stürmer durch den Verteidiger Ezri Konsa ersetzte, um die Führung zu sichern. Diese vorsichtige Auswechslung ermöglichte es dem Gegner, den Druck zu erhöhen, woraufhin die Südamerikaner ausgleichen und den Sieg entreißen konnten.

Taktische Fehler und der Ansatz des Trainers

Obwohl Cheftrainer Thomas Tuchel zunächst die mangelnde Ballkontrolle seines Teams kritisierte, gab er später zu, dass seine übervorsichtigen Entscheidungen etwas zu früh getroffen wurden. Die Umstellung auf ein 5-4-1-System überließ dem Gegner die Initiative und sorgte sowohl bei Fans als auch bei Spielern für Verwirrung. Der 25-jährige Spieler betonte, dass er sich in diesem Moment körperlich und geistig in perfekter Verfassung fühlte.

"Ja, um ehrlich zu sein, war ich schockiert", sagte Gordon, der ehemalige Star von Newcastle. "Weil ich gerade erst getroffen hatte. Ich bin ein Spieler, der sehr gut performt, wenn er von Adrenalin angetrieben wird. Wenn ich treffe, spiele ich normalerweise kein schlechtes Spiel, weil mein Selbstvertrauen in die Höhe schießt. Besonders in dieser Situation, auf so einer großen Bühne, fühlte ich mich fantastisch."

Thomas Tuchels Erklärung

Thomas Tuchel selbst verhehlte nicht, dass der enorme Druck und die extreme Müdigkeit des Teams seine Entscheidung beeinflusst haben. Der Trainer gab zu, dass der Gegner vor der Trinkpause eine gefährliche Situation kreiert hatte und das Team körperlich zu kämpfen hatte. Die Wetterbedingungen und eine Serie anstrengender Reisen hatten die Energie der Spieler aufgezehrt.

"Wir waren kurz davor, vor der Trinkpause ein Gegentor zu kassieren. Ich dachte, wir würden das nicht überstehen, das wäre eine Katastrophe", gab Tuchel zu. "Dann dachte ich, ich müsse auf fünf Verteidiger umstellen, auf ein 5-4-1-System. Aber für diese Idee war es etwas zu früh."

Die englische Nationalmannschaft ist derzeit im St George's Park versammelt, um diese schmerzhafte Niederlage gründlich zu analysieren. Die Teammitglieder wollen die richtigen Schlüsse aus ihren Fehlern ziehen und sich auf kommende Wettbewerbe vorbereiten.

Anthony GordonThomas TuchelEngland NationalmannschaftBarcelonaWM-Halbfinale
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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