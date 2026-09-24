Astrolab und Interstellar Mapping suchen nach Wasserressourcen auf dem Mond

Die Suche nach strategisch wichtigen Ressourcen für die geplante Moon Base auf der Mondoberfläche hat begonnen. Astrolab hat eine offizielle Partnerschaft mit Interstellar Mapping unterzeichnet, einem Unternehmen, das auf die Kartierung von Untergrundressourcen spezialisiert ist. Diese gemeinsame Initiative zielt darauf ab, künftige NASA-Weltraumprogramme vorzubereiten und natürliche Vorkommen präzise zu bewerten. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com werden die Spezialisten von Interstellar Mapping die tieferen Schichten des Mondbodens analysieren. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Gebiete zu identifizieren, in denen die Wahrscheinlichkeit für wasserstoffhaltige flüchtige Stoffe und Eisschichten am höchsten ist. Es ist erwähnenswert, dass dies der erste praktische Schritt des Unternehmens bei kommerziellen Mondmissionen ist.

Wissenschaftlicher Ansatz und Suchprozess

Die Suche nach Wasserressourcen auf dem Mond beschränkt sich nicht nur auf die Auswahl der kältesten oder dunkelsten Regionen. Wie Andrew Hazelton, CEO von Interstellar Mapping, erklärt, spielt ein tiefes Verständnis der thermischen Prozesse unter der Oberfläche eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung, wo Wasser und Eis über lange Zeiträume konserviert wurden.

Die gewonnenen Analysedaten dienen als primäre Orientierungshilfe für den modernen Rover von Astrolab namens FLIP (FLEX Lunar Innovation Platform). Dieses intelligente Gerät wird in der Lage sein, zu den angegebenen Koordinaten zu navigieren und Bodenproben für wissenschaftliche Analysen zu entnehmen.

Zukunftspläne und Weltraumperspektiven

Derzeit wird eine der wichtigsten Phasen des Projekts abgeschlossen: die Vorbereitungen vor dem Flug. Für die erfolgreiche Landung des Rovers am Südpol des Mondes wurde das Landemodul Griffin-1 von Astrobotic ausgewählt. Diese Mission ist im Rahmen des CLPS-Programms der NASA geplant und für November dieses Jahres angesetzt.

Experten sind der Meinung, dass das auf der Mondoberfläche gefundene Wasser nicht nur von wissenschaftlichem Interesse ist, sondern auch als strategischer Rohstoff dient. In Zukunft sollen diese Ressourcen genutzt werden, um Raumfahrzeuge direkt vor Flügen zum Mars und anderen fernen Planeten zu betanken. Dadurch soll die Moon Base zum zentralen „Transitknotenpunkt“ der Menschheit im Weltraum werden.