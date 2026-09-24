Xavi hält Lamine Yamal für einen würdigen Ballon d'Or-Kandidaten

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Xavi hält Lamine Yamal für einen würdigen Ballon d'Or-Kandidaten

Der Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft, Xavi Hernandez, hat das Barcelona-Talent Lamine Yamal als einen der Hauptanwärter auf den diesjährigen prestigeträchtigen Ballon d'Or bezeichnet. Im Interview mit Sportmedien vor seinem Trainerdebüt gegen Deutschland nannte der Experte den 19-jährigen Stürmer ein Jahrhunderttalent und äußerte seine Zuversicht, dass er den Weltfußball in Zukunft dominieren wird. Dies berichtet Goal.com Nachrichten .

Laut Informationen von SPORT hob Xavi bei der Beantwortung von Journalistenfragen im KNVB-Hauptquartier in Zeist Yamals einzigartige Qualitäten hervor. Während er die starke Leistung von Lionel Messi bei der Weltmeisterschaft anerkannte, betonte er, dass die Siege spanischer Spieler bei dem Turnier vorrangige Anerkennung verdienten. Der ehemalige Mittelfeldspieler merkte an, dass dieses Jahr die beste Gelegenheit für den jungen Star sei, die Trophäe zu gewinnen.

Barcelona und das Erbe von Hansi Flick

Während des Gesprächs sprach Xavi auch über seine Zeit als Trainer beim katalanischen Verein und wie er das Team während einer der schwierigsten finanziellen Phasen seiner Geschichte stabilisierte. Er drückte seinen Stolz darüber aus, Akademie-Absolventen wie Lamine Yamal, Fermin Lopez und Pau Cubarsi in die erste Mannschaft gebracht zu haben. Der Trainer glaubt, dass das Fundament, das in diesen schwierigen Zeiten gelegt wurde, den Weg für den Erfolg der heutigen Generation ebnete.

Der 46-jährige Spezialist lobte zudem den aktuellen Cheftrainer Hansi Flick dafür, dass er die starke Dynamik des Teams aufrechterhält. Xavi, der seine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck brachte, zur Erholung des Vereins in dessen schwierigster Zeit beigetragen zu haben, verbarg seine Freude über die Erfolge dieser Generation nicht. Seiner Meinung nach ist Barcelona heute auf dem richtigen Weg, und die erzielten Ergebnisse sind kein Zufall.

Eine neue Herausforderung in den Niederlanden

In Bezug auf seine neue Aufgabe auf internationaler Bühne betonte Xavi die tiefe taktische Verbindung zwischen dem niederländischen Fußball und dem traditionellen Positionsspiel von Barcelona. Er fügte hinzu, dass die hervorragenden Bedingungen an der Basis in Zeist und die Tatsache, dass Trainerteam und Spieler mit dem Fahrrad zum Training fahren, den Prozess noch interessanter machen.

Das bevorstehende Spiel gegen Deutschland wird der erste ernsthafte Test für den Spezialisten als Cheftrainer der niederländischen Nationalmannschaft sein. Der ehemalige Barcelona-Trainer strebt mit seinem neuen Team glänzende Ergebnisse an und hat begonnen, die Philosophie des niederländischen Fußballs mit seinen eigenen taktischen Vorstellungen zu verbinden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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