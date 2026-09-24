Bei den XX. Asienspielen, die in den japanischen Städten Aichi und Nagoya ausgetragen werden, setzen die Vertreter des usbekischen Boxteams ihren kompromisslosen Siegeszug fort. Unser erfahrener Boxer Shavkatjon Boltayev, der unser Land in der Gewichtsklasse bis 70 kg vertritt, zeigte bereits in seinem ersten Kampf des Turniers sein herausragendes Können. In einem äußerst intensiven und spannenden Duell im Rahmen des Achtelfinales traf unser Landsmann auf Südkorea vertreten durch Kim Junsu.

Am Ende des packenden Drei-Runden-Kampfes siegte Boltayev nach einer klaren Entscheidung der Punktrichter mit 4:1 und zog ins Viertelfinale des Wettbewerbs ein; der koreanische Boxer musste seine Teilnahme an den Asienspielen vorzeitig beenden. Zur Erinnerung: Bei diesem prestigeträchtigen Sportereignis kämpft das usbekische Männerteam in 6 Gewichtsklassen und das Frauenteam in 5 Gewichtsklassen um die kontinentale Krone. In derselben 70-kg-Klasse tritt der junge Star Torexan Sabirxan für das benachbarte Kasachstan an, was die Intensität des Wettbewerbs weiter erhöht.

Nach Angaben des usbekischen Boxverbandes erwartet die Fans ein weiteres mit Spannung erwartetes Duell — der Kampf zwischen unserer Landsfrau Navbahor Hamidova und der Südkoreanerin Seon Sujin. Die Boxwettbewerbe dauern bis zum 2. Oktober, die Asienspiele selbst bis zum 4. Oktober. Wird Shavkatjon Boltayev die Hürde des Viertelfinales nehmen, um möglicherweise im entscheidenden Kampf auf den Kasachen Torexan Sabirxan zu treffen, und wie werden die usbekischen Boxer das Podium in Japan erobern?

„4:1-Sieg, der Sabirxan-Faktor und der nächste koreanische Gegner“: Die 5 wichtigsten Punkte des Kampfes

Der Erfolg von Shavkatjon Boltayev und die wichtigsten Fakten aus dem Box-Programm:

Souveräner Start und Einzug ins Viertelfinale: Shavkatjon Boltayev besiegte Kim Junsu im Achtelfinale mit 4:1 und zog unter die besten Acht ein;

Koreanischer Boxer aus dem Turnier ausgeschieden: Kim Junsu hielt dem dreiründigen Druck nicht stand und verabschiedete sich von den Kämpfen in Aichi-Nagoya;

Feurige Konkurrenz in der 70-kg-Klasse: Die Teilnahme des weltbekannten Torexan Sabirxan aus Kasachstan in dieser Division garantiert harte Kämpfe um die Goldmedaille;

Nächstes Duell — Navbahor Hamidova im Ring: Boxfans erwartet ein weiteres Usbekistan–Südkorea Duell — der Kampf zwischen Hamidova und Seon Sujin;

Kader und Zeitplan: Usbekistan tritt mit 6 Männern und 5 Frauen an; die Boxfinals enden am 2. Oktober.

„Aichi-Nagoya 2026“: Analytische Kennzahlen des Kampfes zwischen Shavkatjon Boltayev und Kim Junsu

Parameter des Achtelfinal-Duells und allgemeiner Überblick über den Wettbewerb:

Indikatoren und Kriterien Shavkatjon Boltayev (Usbekistan) Kim Junsu (Südkorea) Gewichtsklasse -70 kg -70 kg Wettbewerbsphase Achtelfinale Achtelfinale Kampfdynamik Initiative Angriffe und präzise Schlagserien Defensivarbeit und Konterversuche Endgültige Entscheidung der Punktrichter 4:1-Sieg Niederlage Zukunft im Turnier Viertelfinaleinzug (Schritt Richtung Medaillen) Ausgeschieden Potenzieller Hauptgegner Torexan Sabirxan (Kasachstan) —

Box-Expertise und Analyse: Warum verschafft dieser Sieg Boltayevs dem Team einen strategischen Vorteil?

Fazit der Sportkommentatoren und des nationalen Trainerstabs:

Den unbequemen Stil der koreanischen Boxschule brechen: Südkoreanische Sportler gelten als sehr ausdauernd, schnell und in der Lage, über drei Runden ein ununterbrochenes Tempo zu halten; dass Boltayev das Tempo seines Gegners brach und einen klaren 4:1-Sieg errang, beweist seine hohe körperliche Verfassung;

Mögliches zentrales Duell mit Torexan Sabirxan: Sabirxan, die größte Hoffnung des kasachischen Teams in der 70-kg-Klasse, ist in Form; jeder souveräne Sieg von Boltayev ebnet den Weg für ein kulminierendes Finale des kasachisch-usbekischen Box-Derbys;

Team-Balance und Siegesimpuls: Für unser Nationalteam, das mit 6 männlichen und 5 weiblichen Boxern antritt, ist ein verlustfreier Start in den ersten Runden der Hauptfaktor, um die Führung im Medaillenspiegel zu behaupten;

Mentale Unterstützung für Navbahor Hamidova: Boltayevs Sieg über den koreanischen Gegner verleiht auch Navbahor Hamidova, die gegen Seon Sujin antritt, zusätzliches Selbstvertrauen und mentale Stärke.

Der souveräne Sieg von Shavkatjon Boltayev im japanischen Ring hat die führende Position der usbekischen Boxschule auf dem Kontinent erneut unterstrichen.

Glauben Sie, dass Shavkatjon Boltayev in der 70-kg-Klasse den Kasachen Torexan Sabirxan schlagen und Asienspiel-Champion werden kann? Welches Ergebnis erwarten Sie beim bevorstehenden Kampf zwischen Navbahor Hamidova und Seon Sujin? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel über den nächsten Triumph der usbekischen Boxer in Aichi-Nagoya mit allen Sportbegeisterten!