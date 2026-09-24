Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk hat seinen internationalen Ruf verteidigt und Berichte, er habe sich nach dem enttäuschenden Abschneiden der Niederlande bei der Weltmeisterschaft in die Taktik eingemischt, entschieden zurückgewiesen. Wie Goal.com berichtet, dementierte der erfahrene Verteidiger während eines angespannten Pressegesprächs kategorisch die Gerüchte, er sei für die Umstellung der Formation der Nationalmannschaft verantwortlich gewesen. Dies berichtet Goal.com .

Zur Erinnerung: Die niederländische Nationalmannschaft schied nach einer Niederlage im Elfmeterschießen gegen Marokko im Achtelfinale vorzeitig aus dem Turnier aus. Nach diesem Misserfolg kursierten in der Presse Berichte, wonach der erfahrene Innenverteidiger die Entscheidungen von Cheftrainer Ronald Koeman beeinflusst und die Mannschaft dazu gezwungen habe, mit einer Fünferkette zu spielen.

Taktische Änderungen und Vorwürfe der Presse

Kritiker sind der Meinung, dass genau diese taktische Umstellung den Spielstil der Nationalmannschaft untergraben und zum vorzeitigen Ausscheiden geführt habe. Van Dijk, der über solche Berichte verärgert war, erklärte gegenüber Journalisten offen, dass dies alles Lügen seien.

Dem Verteidiger zufolge wird der Spielplan ausschließlich vom Trainerstab erstellt und er habe mit diesem Prozess nichts zu tun. Er machte keinen Hehl daraus, dass er es leid sei, dass ständig haltlose Meinungen über ihn verbreitet würden.

Van Dijks Stellungnahme auf der Pressekonferenz

Auf der Pressekonferenz reagierte der Spieler auf die Gerüchte: „Einer Ihrer Kollegen sagte, dass das Spiel mit fünf Verteidigern meine Idee war. Das ist absoluter Unsinn. Der Plan wird vom Stab erstellt. Sie verbreiten absichtlich Lügen, um mich schlecht aussehen zu lassen. Das passiert zu oft.“

Gleichzeitig gab er zu, dass die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft schlecht gespielt habe, bezeichnete die Vorwürfe, er habe den gesamten nationalen Fußball ruiniert, jedoch als völlig unbegründet. „Fakt ist, dass wir bei der Weltmeisterschaft einfach versagt haben. Das sind harte Wahrheiten. Wir haben nicht gut gespielt“, fügte der Spieler hinzu.

Die Niederlage gegen Marokko veranlasste den 35-Jährigen auch dazu, über ein Ende seiner internationalen Karriere nachzudenken. Die Last des frühen Ausscheidens traf ihn schwer und veranlasste ihn dazu, eine Pause vom Sport einzulegen, bevor er eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft in der Nationalmannschaft trifft.