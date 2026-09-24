Virgil van Dijk reagiert auf Kritik an der Taktik der Niederlande

·7·Sport
Virgil van Dijk reagiert auf Kritik an der Taktik der Niederlande

Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk hat seinen internationalen Ruf verteidigt und Berichte, er habe sich nach dem enttäuschenden Abschneiden der Niederlande bei der Weltmeisterschaft in die Taktik eingemischt, entschieden zurückgewiesen. Wie Goal.com berichtet, dementierte der erfahrene Verteidiger während eines angespannten Pressegesprächs kategorisch die Gerüchte, er sei für die Umstellung der Formation der Nationalmannschaft verantwortlich gewesen. Dies berichtet Goal.com .

Zur Erinnerung: Die niederländische Nationalmannschaft schied nach einer Niederlage im Elfmeterschießen gegen Marokko im Achtelfinale vorzeitig aus dem Turnier aus. Nach diesem Misserfolg kursierten in der Presse Berichte, wonach der erfahrene Innenverteidiger die Entscheidungen von Cheftrainer Ronald Koeman beeinflusst und die Mannschaft dazu gezwungen habe, mit einer Fünferkette zu spielen.

Taktische Änderungen und Vorwürfe der Presse

Kritiker sind der Meinung, dass genau diese taktische Umstellung den Spielstil der Nationalmannschaft untergraben und zum vorzeitigen Ausscheiden geführt habe. Van Dijk, der über solche Berichte verärgert war, erklärte gegenüber Journalisten offen, dass dies alles Lügen seien.

Dem Verteidiger zufolge wird der Spielplan ausschließlich vom Trainerstab erstellt und er habe mit diesem Prozess nichts zu tun. Er machte keinen Hehl daraus, dass er es leid sei, dass ständig haltlose Meinungen über ihn verbreitet würden.

Van Dijks Stellungnahme auf der Pressekonferenz

Auf der Pressekonferenz reagierte der Spieler auf die Gerüchte: „Einer Ihrer Kollegen sagte, dass das Spiel mit fünf Verteidigern meine Idee war. Das ist absoluter Unsinn. Der Plan wird vom Stab erstellt. Sie verbreiten absichtlich Lügen, um mich schlecht aussehen zu lassen. Das passiert zu oft.“

Gleichzeitig gab er zu, dass die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft schlecht gespielt habe, bezeichnete die Vorwürfe, er habe den gesamten nationalen Fußball ruiniert, jedoch als völlig unbegründet. „Fakt ist, dass wir bei der Weltmeisterschaft einfach versagt haben. Das sind harte Wahrheiten. Wir haben nicht gut gespielt“, fügte der Spieler hinzu.

Die Niederlage gegen Marokko veranlasste den 35-Jährigen auch dazu, über ein Ende seiner internationalen Karriere nachzudenken. Die Last des frühen Ausscheidens traf ihn schwer und veranlasste ihn dazu, eine Pause vom Sport einzulegen, bevor er eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft in der Nationalmannschaft trifft.

Virgil van DijkNiederlandeRonald KoemanWeltmeisterschaftLiverpool
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Große Veränderungen in der niederländischen Nationalmannschaft: Van Dijk und Koeman werden ihren Abschied erwartenGroße Veränderungen in der niederländischen Nationalmannschaft: Van Dijk und Koeman werden ihren Abschied erwarten30 Juni 20:30Cody Gakpo glänzt für die Niederlande: Freiheit anders als bei LiverpoolCody Gakpo glänzt für die Niederlande: Freiheit anders als bei Liverpool21 Juni 13:16Zlatan Ibrahimovic kritisiert Ronald Koeman scharf: Niederlande hat seine Identität verlorenZlatan Ibrahimovic kritisiert Ronald Koeman scharf: Niederlande hat seine Identität verloren30 Juni 15:39Virgil van Dijk erklärt, warum er seine Länderspielkarriere fortsetztVirgil van Dijk erklärt, warum er seine Länderspielkarriere fortsetztGestern 19:39Virgil van Dijk könnte Liverpool verlassen: Milan ist der Hauptanwärter auf den VerteidigerVirgil van Dijk könnte Liverpool verlassen: Milan ist der Hauptanwärter auf den Verteidiger7 Juli 00:12Unerwartete Änderungen beim FC Liverpool: Virgil van Dijk verliert seinen Status als UnantastbarerUnerwartete Änderungen beim FC Liverpool: Virgil van Dijk verliert seinen Status als Unantastbarer4 Juli 17:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?