Harry Kane spricht über die dramatische Niederlage gegen Argentinien

Bayern München-Stürmer und England-Kapitän Harry Kane hat zugegeben, dass die schwere Niederlage gegen Argentinien zur schmerzhaftesten Erinnerung seiner Karriere geworden ist. Dieses dramatische und bittere Ausscheiden wurde als der absolute Tiefpunkt seiner Länderspielkarriere markiert. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Trotz des Scheiterns im WM-Halbfinale im MetLife Stadium gehen die Three Lions zehn Wochen später unter Thomas Tuchel in eine neue Phase. Das Team konzentriert sich auf die kommende Nations League und die Europameisterschaft 2028, doch der psychologische Schlag durch das Spiel gegen Argentinien sitzt immer noch tief.

Die Niederlage und ihre Folgen

Das unbefriedigende Ergebnis hatte eine so starke Wirkung, dass der 33-jährige Stürmer das entscheidende Finale zwischen Spanien und Argentinien nicht ansehen konnte. Stattdessen musste er sich beim Golfspielen in New York ablenken. Laut dem Spieler war dieser Zusammenbruch schmerzhafter als der verschossene Elfmeter in Katar.

Wie Goal.com berichtet, betonte Kane in seinem Interview, dass die Abkehr vom charakteristischen Spielstil der Mannschaft das Hauptproblem war. Er fügte hinzu, dass die Niederlage, während man gegen die eigenen Prinzipien handelte, die Situation noch verschlimmert habe.

Zukünftige Aufgaben und Fazit

Der erfahrene Kapitän, der 121 Länderspiele für England absolviert hat, räumte ein, dass es weiterhin Probleme gibt, sich in entscheidenden Phasen großer Turniere gegen starke Gegner durchzusetzen. Seiner Meinung nach könnte dies mit der Mentalität, den Persönlichkeiten oder der taktischen Ausrichtung auf dem Platz zusammenhängen.

Innerhalb der Mannschaft sind tiefgreifende Diskussionen zu diesem Thema erforderlich. Harry Kane fordert, dass diese bittere Erfahrung als starker Ansporn dienen sollte, um den eigenen Spielstil auch unter hohem Druck in Zukunft beizubehalten.