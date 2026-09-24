Einzigartige transparente Version des Flaggschiffs Xiaomi 18 Pro Max vorgestellt

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Einzigartige transparente Version des Flaggschiffs Xiaomi 18 Pro Max vorgestellt

Laut Ixbt.com hat Xiaomi eine spezielle transparente Version seines fortschrittlichsten Flaggschiff-Smartphones, des Xiaomi 18 Pro Max, auf Live-Fotos präsentiert. Die Kombination aus hochmodernen technischen Spezifikationen und einem einzigartigen Design stößt bei Technikbegeisterten auf großes Interesse. Dies berichtet Ixbt.com .

Das neue Modell ist mit 16 GB RAM und 1 TB internem Speicher ausgestattet und kostet 10.999 Yuan. Das Gehäuse des Smartphones besticht durch ein attraktives transparentes Rot. Eine spezielle Folie erzeugt eine volumetrische Textur, die es dem Nutzer ermöglicht, stilisierte Elemente des Innenlebens des Geräts aus der Nähe zu betrachten. Im Lieferumfang sind zudem ein rotes, transparentes Ladegerät und ein Kabel enthalten.

Erweiterte Bildschirmfunktionen und sekundäres Display

Eines der Hauptmerkmale des Smartphones ist das sekundäre Magic Screen-Display auf der Rückseite. In der neuen Version ist dieser Bildschirm flacher und nahtlos in das Gehäuse integriert. Er zeigt Benachrichtigungen, Widgets und Minispiele an. Die KI-basierte Funktion AI Versatile Screen hilft bei der Erstellung personalisierter Inhalte und einzigartiger Hintergrundbilder.

Zum Verkaufsstart wurden über 100 Karten für den hinteren Bildschirm angekündigt. Zusätzliche KI-Funktionen werden für das Gerät Ende Dezember erwartet. Das primäre SuperPixel 2.0-Display bietet eine Spitzenhelligkeit von 4000 nits, BT.2020-Abdeckung und LTPO-Technologie mit einer Bildwiederholrate von 1–120 Hz.

Hohe Leistung und Leica-Kameras

Die technische Leistung des Geräts basiert auf dem Snapdragon 8 Super Edition-Prozessor der sechsten Generation. Es ist zudem mit einem riesigen 8500 mAh Akku, IP66, IP68 und IP69 Wasser- und Staubschutzstandards sowie UWB-Technologie ausgestattet.

Auch bei den Fotofunktionen bleibt das Modell führend. Das in Zusammenarbeit mit Leica entwickelte Kameramodul umfasst einen 200 MP Hauptsensor, ein 200 MP Periskop-Teleobjektiv und eine 50 MP Ultraweitwinkelkamera. Zudem wurde für einzigartige Aufnahmen die neue KI-Fotofunktion Legendary Moment hinzugefügt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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