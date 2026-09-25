Katar besiegt den amtierenden Meister beim Golfpokal

Saudi-ArabienBeim Golfpokal, der in Dschidda ausgetragen wird, starteten die Teams der Gruppe V souverän in das Turnier. In beiden Begegnungen des 1. Spieltags erzielten die Sieger zwei oder mehr Tore.

Hoher Sieg für die VAE

Die von Zlatko Dalić trainierten VAE besiegten den Jemen mit 4:0. Die Tore erzielten Jimenez (26., 51.), der jemenitische Verteidiger Sahal (36., Eigentor) und Pereira (45.+4).

Katar stoppt den Meister

Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse des Tages war das Spiel zwischen Katar und Bahrain. Die Schützlinge von Julen Lopetegui besiegten den amtierenden Meister mit 2:0.

Für Katar eröffnete Khoukhi in der 61. Minute den Torreigen, während Al-Haydos in der 90.+9. Minute per Elfmeter den Endstand besiegelte.

Damit sind die VAE und Katar nach dem 1. Spieltag in Gruppe V mit einem Sieg in das Turnier gestartet. Zuvor wurden bereits die Spiele der ersten Runde in Gruppe A ausgetragen.