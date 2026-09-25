Oppo Find X10 Pro Max und Samsung Galaxy Z Fold8 im Vergleich

Der bekannte Insider Ice Universe hat die Software-Fähigkeiten zweier führender Flaggschiffe auf dem Mobilfunkmarkt verglichen: das Samsung Galaxy Z Fold8 und das neueste Oppo Find X10 Pro Max. ixbt.com berichtet, dass die Benutzeroberflächen-Animationen und Mikro-Interaktionselemente der Geräte während des Testprozesses im Mittelpunkt standen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet darüber.

Der Experte stellte fest, dass der deutlichste Unterschied beim Öffnen und Schließen von Alben in der Galerie-App sichtbar wird. Die ColorOS 17-Oberfläche auf dem Oppo Find X10 Pro Max erweitert die Benutzeroberfläche genau vom Berührungspunkt des Benutzers aus und schließt sie mit der gleichen Geschmeidigkeit.

Gleichzeitig wurde festgestellt, dass derselbe Übergangsprozess beim Samsung Galaxy Z Fold8 und seiner One UI 9.0-Oberfläche schärfer wirkt und keine spezifische Animation aufweist, was sich auf das Nutzererlebnis auswirkt.

Unterschiede bei den Benutzeroberflächen

Zuvor hatte Ice Universe bereits andere interessante Funktionen der ColorOS 17-Oberfläche demonstriert, darunter dynamische Lichteffekte, die die Aufmerksamkeit des Benutzers auf sich ziehen, und kleine interaktive Reaktionen auf Bewegungen. Seiner Meinung nach sind es genau diese kleinen Details, die ein Gefühl für eine kohärente und lebendige Benutzeroberfläche schaffen.

Den Analysen zufolge liegt Samsung in dieser Hinsicht deutlich hinter Oppo zurück. One UI 9.0 vermittelt den Eindruck, auf der Ebene der Mikro-Interaktionen nicht ausreichend ausgereift zu sein.

Derzeit zeigt ColorOS 17 einen proaktiveren Ansatz bei flüssigen Übergängen und der direkten Verknüpfung von Animationen mit Benutzeraktionen, was für moderne Smartphone-Nutzer im täglichen Gebrauch wichtig ist.