Im Viertelfinale der Asienspiele Usbekistan U-23 die olympische Nationalmannschaft traf auf einen der Giganten des Kontinents — Saudi-Arabien U-23-Auswahl, besiegte den Gegner mit 3:0 und sicherte sich das Ticket für das Halbfinale. Die Schützlinge von Ravshan Haydarov ließen der arabischen Mannschaft unter der Leitung des bekannten italienischen Experten Luigi Di Biagio keine Chance.

Bereits in der 12. Minute eröffnete Dilshod Murtozayev den Torreigen und brachte unser Team in Führung. Unsere Jugend, die auch in der zweiten Halbzeit die Initiative nicht aus der Hand gab, erhöhte in der 78. Minute durch einen präzisen Schuss von Azizbek To‘lqinbekov auf einen souveränen Spielstand. Der in der 81. Minute eingewechselte Firdavs Abdurahmonov setzte fünf Minuten später, in der 86. Minute, mit dem dritten Treffer gegen Saudi-Arabien den Schlusspunkt. Dank der zuverlässigen Arbeit von Torhüter Samandar Muratbayev und der Abwehrreihe blieb das eigene Tor sauber.

«3:0-Sieg, Super-Joker und Di Biagios Niederlage»: Die 5 wichtigsten Punkte des Viertelfinales

Die wichtigsten Fakten zum historischen Sieg bei den Asienspielen:

Deutlicher Sieg: Das Team Usbekistan U-23 Saudi-Arabienwurde mit 3:0 besiegt, Einzug ins Halbfinale;

Frühes Tor von Murtozayev: Das von Dilshod Murtozayev in der 12. Minute erzielte Tor legte den Grundstein für die volle Kontrolle über das Spielgeschehen;

Haydarovs goldenes Händchen bei den Wechseln: Der in der 81. Minute eingewechselte Firdavs Abdurahmonov erzielte in der 86. Minute ein Tor und besiegelte den Sieg;

Di Biagios Taktik gescheitert: Die Saudis unter der Führung des italienischen Trainers fanden kein Mittel gegen das Pressing der usbekischen Mannschaft;

Zu-Null-Spiel und stabile Defensive: Die Abwehrreihe um Samandar Muratbayev ließ dem Gegner über 90 Minuten kaum gefährliche Torchancen zu.

Spielprotokoll: Das Duell Usbekistan U-23 gegen Saudi-Arabien U-23 in Zahlen

Detaillierte Statistiken des Viertelfinales:

Indikatoren Nationalmannschaft Usbekistan U-23 Nationalmannschaft Saudi-Arabien U-23 Endergebnis 3:0 (Halbfinaleinzug) 0:3 (Aus im Wettbewerb) Torschützen D. Murtozayev (12'), A. To‘lqinbekov (78'), F. Abdurahmonov (86') Kein Tor erzielt Cheftrainer Ravshan Haydarov Luigi Di Biagio Torhüterleistung Samandar Muratbayev (Zu Null) Yazan Alruvaiili (3 Gegentore) Wichtigste Auswechslungen O. Karimov (62'), D. Abdullayev (81'), F. Abdurahmonov (81'), N. Ibraimov (85'), Sh. Shodiboyev (85') T. Algumayl (46'), A. Albishri (64'), S. Almutxari (64')

Fußball-Analyse: Warum war Usbekistan Saudi-Arabien in jeder Hinsicht überlegen?

Fazit von Experten und Sportanalysten:

Taktische Reife und Kontrolle im Zentrum: Das von Ravshan Haydarov gewählte ausgewogene System blockierte die schnellen Flügelangriffe der Saudis vollständig; Fayzullayev, Jumayev und O‘rinboyev ließen den Gegner im Mittelfeld nicht zur Entfaltung kommen;

Standardsituationen und Effektivität im Pressing: Nach dem ersten Tor zog sich das Team nicht zurück, sondern setzte auf aktives Gegenpressing; To‘lqinbekovs Tor in der 78. Minute brach den psychologischen Widerstand des Gegners endgültig;

Mutiger Weg zu den Medaillen: Diese Generation hat mit ihrer körperlichen Stärke und Spieldisziplin erneut bewiesen, dass sie ein Hauptanwärter auf die Goldmedaille bei den Asienspielen ist.

Glauben Sie, dass das Team Usbekistan U-23 unter der Leitung von Ravshan Haydarov die Goldmedaille bei den Asienspielen gewinnen kann? Wie bewerten Sie persönlich den 3:0-Sieg gegen Saudi-Arabien? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Sieg unserer Mannschaft mit allen Fußballfans!