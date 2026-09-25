Lautaro Martínez besucht seinen ehemaligen Verein und spricht über Messi

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Lautaro Martínez besucht seinen ehemaligen Verein und spricht über Messi

Inter-Kapitän Lautaro Martínez nutzte die Länderspielpause der FIFA, um seinen ehemaligen Verein Racing Club zu besuchen, wo er das Derby verfolgte. Wie Goal.com berichtet, hat diese emotionale Rückkehr die Aufmerksamkeit der Fußballwelt erneut auf die Zukunftspläne des Stürmers und die bevorstehende Übergangsphase der argentinischen Nationalmannschaft gelenkt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Stürmer kam ins El Cilindro Stadion, um das hitzige Derby zwischen den Reservemannschaften von Racing und Independiente in Avellaneda zu sehen. Er wurde herzlich von Vereinspräsident Diego Milito empfangen. Bemerkenswert ist, dass Milito ein ehemaliger Teamkollege ist, der bei Lautaros Profidebüt einst für ihn eingewechselt wurde.

Eine emotionale Rückkehr an einen historischen Ort

Dieser Besuch war für den Kapitän der Nerazzurri eine sentimentale Rückkehr an den Ort, an dem er seine Fußballkarriere begann, bevor er im Juli 2018 nach Italien wechselte. Bei Treffen mit ehemaligen Teamkollegen und der Vereinsführung drückte der Stürmer seine Freude über die Atmosphäre im Stadion aus, in dem er seine ersten Schritte machte.

Während des Trainingslagers der argentinischen Nationalmannschaft lag der Fokus auf dem bevorstehenden Abschied des großen Kapitäns Lionel Messi. In einem Interview mit ESPN Argentina teilte Lautaro Martínez seine Gedanken über die Zukunft des Teams und die Rolle des legendären Spielers.

Neuer Zyklus und Generationswechsel

Auf die Frage nach der Zukunft von Lionel Messi in der Nationalmannschaft antwortete der Inter-Stürmer gelassen: „Er ist noch nicht weg, wir haben noch ein Spiel vor uns, dann werden wir sehen.“ Der Stürmer hob auch das Fundament hervor, das diese goldene Generation hinterlassen hat, sowie den Beginn einer neuen Ära.

„Wir müssen bei Null anfangen, wie in jedem neuen Zyklus.“ Martínez fügte hinzu, dass der von Lionel Scaloni geleitete Generationswechsel darauf setzt, vielversprechende junge Spieler mit Führungspersönlichkeiten zu kombinieren, um die globale Dominanz zu wahren.

Der Inter-Anführer betonte, dass das Team neben erfahrenen Spielern, die an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen haben, auch über wichtige und talentierte junge Spieler verfügt. Er erkannte zudem an, dass es von jedem Teammitglied eine enorme Verantwortung erfordert, das Erbe von Leo, Otamendi und Ángel Di María würdig fortzuführen.

Lautaro MartínezLionel MessiInterRacing ClubArgentina
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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