Starlink Mobile Dienst in Uganda gestartet

Ein bedeutender Schritt zur grundlegenden Verbesserung der Konnektivität in abgelegenen und ländlichen Gebieten wurde vollzogen. Starlink hat in Uganda in Zusammenarbeit mit dem lokalen Betreiber Airtel Uganda einen direkten Satelliten-Mobilfunkdienst gestartet. Dies wurde von Ixbt.com gemeldet .

Laut ixbt.com ermöglicht diese neue Technologie die Kommunikation über Smartphones selbst in entlegenen und unbewohnten Gebieten, die von herkömmlichen Mobilfunknetzen nicht abgedeckt werden. Dieser Schritt eröffnet Millionen von Menschen den Zugang zur digitalen Infrastruktur.

Eine Lösung für Gebiete ohne Mobilfunkabdeckung

Der Starlink Mobile Dienst ist so konzipiert, dass er mit Standard-Smartphones ohne zusätzliche Ausrüstung funktioniert. Derzeit richtet sich der Dienst an Besitzer kompatibler Android-Smartphones und ermöglicht es Nutzern, Nachrichten auszutauschen und über Internetanwendungen in Verbindung zu bleiben.

Die Einführung dieser modernen Technologie hilft, Konnektivitätsprobleme in geografischen Regionen zu lösen, in denen der Bau terrestrischer Basisstationen schwierig oder wirtschaftlich ineffizient ist. Starlink-Vertreter betonen, dass potenziell Millionen von Menschen Zugang zu dieser Abdeckung erhalten werden.

Zweiter Markt auf dem afrikanischen Kontinent

Uganda ist das zweite Land auf dem afrikanischen Kontinent, in dem dieser innovative Dienst eingeführt wurde. Zur Erinnerung: Der Starlink Mobile Dienst wurde auf dem Kontinent erstmals in der Demokratischen Republik Kongo gestartet.

Airtel Uganda hat eine Sonderaktion angekündigt, um günstige Bedingungen für Neukunden zu schaffen. Demnach können Nutzer bis zum 23. Oktober dieses Jahres eine 30-tägige kostenlose Testphase in Anspruch nehmen, wobei für diese Aktion zusätzliche Bedingungen des Betreibers gelten.

Der Verbindungsprozess ist einfach gestaltet und alle Vorgänge werden über die bekannte MyAirtel-App abgewickelt. Dies macht die Nutzung des Dienstes noch populärer und komfortabler.