Kylian Mbappe enthüllt, wie nah er 2017 einem Wechsel zum FC Liverpool war

Der französische Stürmerstar Kylian Mbappe hat interessante Details darüber geteilt, wie er seine Karriere 2017 in der englischen Premier League hätte fortsetzen können, sich jedoch in letzter Minute anders entschied. Laut The Athletic kämpften Europas renommierteste Vereine hart um den jungen Spieler, der damals bei Monaco glänzte, und Liverpool war einer der ernsthaftesten Anwärter. Dies berichtet Goal.com .

Die Transferverhandlungen waren für die Familie des Spielers intensiv, besonders in und um die Stadt Liverpool. Der Verein von der Merseyside setzte alle Hebel in Bewegung, um den jungen Stürmer zu verpflichten. Insbesondere der damalige Cheftrainer Jurgen Klopp organisierte ein geheimes Treffen, um den zukünftigen Star von seinem sportlichen Projekt zu überzeugen.

Geheimes Treffen und Verhandlungen im Privatjet

Wie The Athletic berichtet, organisierte Jurgen Klopp ein geheimes Treffen mit Kylian Mbappe in einem luxuriösen Privatjet. Der deutsche Trainer erläuterte ihm seine taktische Vision und die Zukunft des Spielers im Team. Dieser Schritt zeigt, wie ernst die Vereinsführung diesen Transfer nahm.

Der größte Druck für einen Wechsel zum englischen Verein kam jedoch von der Mutter des Spielers. Während der ersten Verhandlungsphase besuchte sie persönlich Merseyside, besichtigte die Stadt und ging ins Stadion. Während des Besuchs spürte sie die Atmosphäre von Anfield hautnah und war vom Umfeld des Vereins völlig begeistert.

Die Wahl der Mutter und die endgültige Entscheidung

Kylian Mbappe sagt über die Eindrücke seiner Mutter: „Sie ging ins Stadion, traf Leute. Sie sagte mir: ‚Es ist ein großartiger Verein, alle sind sehr nett, es ist eine Familie und ein großes Team‘. Sie besuchte Anfield und verliebte sich in den Ort.“

Laut dem Spieler sagte seine Mutter ihm ständig, dass er nach Liverpool wechseln sollte. Obwohl Kylian Mbappe betont, dass er Jurgen Klopp für einen großartigen Trainer hält und ein herzliches Verhältnis zu ihm hatte, wählte er letztendlich einen anderen Weg.

Trotz der entschlossenen Versuche kam dieser Transfer nicht zustande und Kylian Mbappe wechselte zu Paris Saint-Germain. Die Liverpooler Führung musste damals über die verpasste Gelegenheit nachdenken. Dennoch bleibt dieses Ereignis eine der geheimsten und interessantesten Seiten der Transfergeschichte.