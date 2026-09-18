Mbappé begeistert Madrid: Diese drei Legenden würde er zu Real zurückholen

Real Madrid Stürmer Kylian Mbappé der renommierten spanischen AS Zeitung, traf in seinem neuesten Interview einen Nerv bei den Madrid-Fans! Der französische Superstar wurde gefragt, welche großen Legenden aus der Geschichte der „Königlichen“ er in den aktuellen Kader zurückholen würde, wenn er einen Zauberstab hätte. Mbappés Auswahl und seine warmen Worte über das legendäre Trio lösten eine Welle der Nostalgie in der Fußballwelt aus. Mit wem würde Mbappé gerne zusammenspielen und welche Zahlen liefert der französische Torjäger in dieser Saison?

Das magische Trio: Mbappés Wunschpartner

Als Kylian Mbappé die großen Namen nannte, die Madrids Geschichte prägten, betonte er, dass ihre Qualität auch heute noch unbestritten ist:

Cristiano Ronaldo: Mbappés Idol aus Kindertagen und der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid;

Zinedine Zidane: Der Stolz des französischen Fußballs und ein Genie, das in Madrid sowohl als Spieler als auch als Trainer Geschichte schrieb;

Ronaldo (Nazário): Das brasilianische „Phänomen“ – aus Mbappés Sicht altert sein reines Können nie.

„Sie können immer noch spielen!“

„Wenn sie zurückkehren könnten, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane oder Ronaldo, würde ich sie wählen. Cristiano könnte zurückkehren. Zizou spielt immer noch ab und zu. Was Ronaldo angeht... sein Können verblasst nie. Sie sind Legenden von Real. Sie haben so viel für den Verein getan und genießen bei den Madrid-Fans immer noch immensen Respekt“, sagte Mbappé.

Der französische Star machte kein Geheimnis daraus, dass es nicht nur ihm, sondern auch dem heutigen Real Madrid unendliche Kraft gegeben hätte, mit diesen Größen in einem Team zu spielen.

Die beeindruckende Form des 200-Millionen-Euro-Stürmers in dieser Saison

Metrik Kylian Mbappés Bilanz Gespielte Spiele In allen Wettbewerben 7 Spiele Erzielte Tore 8 Tore Vorlagen (Assists) 2 Assists Scorerpunkte In 7 Spielen 10 Scorerpunkte Vertragslaufzeit Bis Sommer 2029 aktiv Marktwert (Transfermarkt) 200.000.000 Euro

Mit durchschnittlich mindestens einem Scorerpunkt pro Spiel ist Mbappé zum wichtigsten Anführer von Real Madrid geworden und führt Ronaldos großes Erbe erfolgreich fort.

Wer würde Ihrer Meinung nach das tödlichste Duo mit Mbappé bilden, wenn nur einer dieser drei Genies in den aktuellen Kader von Real Madrid zurückkehren könnte: Cristiano, Zidane oder das „Phänomen“ Ronaldo?

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