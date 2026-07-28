Schmerzhafte Niederlage bei WM 2026: Scaloni richtet emotionale Botschaft an Fans

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Schmerzhafte Niederlage bei WM 2026: Scaloni richtet emotionale Botschaft an Fans

Der Chempionat der argentinischen Fußballnationalmannschaft, der im Finale der Weltmeisterschaft 2026 eine schmerzhafte Niederlage gegen Spanien hinnehmen musste, Lionel Scaloni hat eine von Herzen kommende und emotionale Botschaft an die Fans in Argentinien und auf der ganzen Welt gerichtet.

Zamin.uz präsentiert das auf den offiziellen Social-Media-Seiten des erfahrenen Trainers veröffentlichte, aussagekräftige Statement sowie die neuesten Details rund um das Finale der WM 2026.

1. „Die harte Arbeit dieser Krieger ist eine wahre Trophäe“: Die Entschuldigung des Trainers

Lionel Scaloni äußerte sein tiefes Bedauern darüber, dass sein Team nicht zum zweiten Mal in Folge den Weltmeistertitel gewinnen konnte. Er betonte jedoch, dass er stolz auf den Einsatz, den Mut und – um es einfacher auszudrücken – den „kriegerischen“ Kampf seiner Spieler auf dem Platz sei.

Aus Lionel Scalonis Botschaft an die Fans:

„Ich entschuldige mich dafür, dass wir euch keinen weiteren Pokal bringen und keine neue Freude bereiten konnten. Aber ich möchte, dass ihr euch an die Arbeit, den Glauben und den bis zum Ende geführten Kampf dieser Spielergruppe – meiner Krieger – erinnert. Das ist die wahre Trophäe!“

Wichtige Fakten zum Finale der WM 2026 und der Botschaft von Lionel Scaloni

Aspekt / Kennzahl

Details

Wettbewerb

FIFA-Weltmeisterschaft 2026 (Finale)

Spielergebnis

Spanien 1:0 Argentina (Nach Verlängerung)

Cheftrainer

Lionel Scaloni

Inhalt der Botschaft

Entschuldigung bei den Fans und Anerkennung der Spielerleistung

Dankbarkeit ausgesprochen

Spielern, Trainerstab, AFA-Mitarbeitern und Fans

2. Dank an alle und das schmerzhafte Ende des WM-2026-Finals

Der argentinische Fachmann drückte in seiner Botschaft nicht nur den Spielern seinen aufrichtigen Dank aus, sondern auch allen Menschen, die dem Team auf diesem beschwerlichen Weg zur Seite standen, darunter der Trainerstab, die Mitarbeiter des argentinischen Fußballverbandes (AFA) und vor allem die Millionen von Fans, die die Nationalmannschaft unermüdlich unterstützt haben.

Zur Erinnerung: Im entscheidenden Finalspiel der Weltmeisterschaft 2026 trafen die Nationalmannschaften von Argentinien und Spanien aufeinander. In der regulären Spielzeit des hart umkämpften Duells fielen keine Tore, doch in der Verlängerung erzielte die spanische Nationalmannschaft das einzige und entscheidende Tor, sicherte sich einen 1:0-Sieg und wurde Weltmeister.

Das Abschneiden der argentinischen Nationalmannschaft bei der WM 2026 und Lionel Scalonis tapfere Botschaft werden von der Fußballöffentlichkeit mit großer Achtung aufgenommen.

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Meint ihr, die argentinische Nationalmannschaft hat im Finale eine meisterhafte Leistung gezeigt und sollte Scaloni Trainer bleiben? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren!

Lionel ScaloniArgentinienSpanienArgentinischer Fußballverband
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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