Emiliano Martínez spricht über das Abschiedsspiel von Lionel Messi

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Emiliano Martínez spricht über das Abschiedsspiel von Lionel Messi

Der Torhüter der argentinischen Nationalmannschaft, Emiliano Martínez, hat bekannt gegeben, dass er intensiv an der Organisation eines unvergesslichen Abschiedsspiels für die Fußballlegende Lionel Messi in dessen Heimat arbeitet. Die für Oktober geplante Begegnung soll ein einzigartiges letztes Fest für den Mannschaftskapitän werden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie ESPN Argentina berichtet, hat sich der 37-köpfige Kader für ein Trainingslager im Rahmen des FIFA-Fensters versammelt. Das Spiel gegen die Nationalmannschaft von Benin im Estadio Monumental in Buenos Aires wird voraussichtlich der letzte Auftritt von Lionel Messi im Nationaltrikot vor heimischem Publikum sein. Die ausverkauften Tickets versprechen eine besondere Atmosphäre im Stadion.

Der unter dem Spitznamen "Dibu" bekannte Torhüter verhehlte in seinem Interview nicht, dass Messis Entscheidung, seine Nationalmannschaftskarriere zu beenden, für ihn etwas überraschend kam: "Um ehrlich zu sein, dachte ich, er hätte bereits aufgehört, für die Nationalmannschaft zu spielen. Die Möglichkeit, sich auf argentinischem Boden gebührend zu verabschieden, ist ein großer Traum für ihn, und wir werden versuchen, diesen Tag unvergesslich zu machen", sagte Martínez.

Schmerzhafte Niederlage im WM-Finale

Trotz der festlichen Stimmung und der großen Aufregung hat die Mannschaft die schwere Niederlage im Finale des letzten großen Turniers noch nicht vergessen. Die 0:1-Niederlage im entscheidenden Spiel gegen die spanische Nationalmannschaft vor zwei Monaten hat den Schmerz in den Herzen der Spieler noch nicht ganz gelindert.

Der Torhüter ging gesondert darauf ein: "Es ist gut, dass wir wieder das Finale erreicht haben, aber leider konnten wir nicht gewinnen. Dieser Stachel wird noch sehr lange in meinem Herzen bleiben." Dennoch haben sich die Nationalspieler vorgenommen, alle Enttäuschungen beiseite zu schieben und ihrem Kapitän den gebührenden Respekt zu erweisen.

Historisches Ereignis und zukünftige Aufgaben

Um den historischen Abend noch bedeutungsvoller zu gestalten, hat der nationale Fußballverband den gesamten Kader, der 2022 die Weltmeisterschaft in Katar gewann, sowie deren Familienangehörige als Ehrengäste auf die Tribüne eingeladen. Dies wird die Atmosphäre im Stadion zweifellos noch emotionaler machen.

Der Trainerstab um Lionel Scaloni steht vor einer schwierigen psychologischen Prüfung. Die Mannschaft muss ihre Wettbewerbsfähigkeit beibehalten, ohne sich von der festlichen Stimmung mitreißen zu lassen. Nach Abschluss der Abschiedsfeier muss sich die Führung Gedanken darüber machen, wie die Zukunft der Nationalmannschaft ohne ihren wichtigsten Spielmacher stabilisiert werden kann.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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