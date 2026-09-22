Lionel Messis Abschiedsphase bei der argentinischen Nationalmannschaft beginnt

Laut Goal.com bereitet sich die argentinische Nationalmannschaft während der kommenden Länderspielpause auf eine der emotional schwierigsten Phasen ihrer Geschichte vor. Dass Mannschaftskapitän und Stürmerlegende Lionel Messi kurz vor dem Ende seiner Karriere im Nationalteam steht, versetzt das ganze Land und die Fußballwelt in tiefe Nachdenklichkeit. Diese Übergangsphase dürfte nicht nur für die Spieler, sondern auch für Millionen von Fans ein schwerer emotionaler Schlag werden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Das junge Talent Franco Mastantuono, das derzeit beim italienischen Klub Fiorentina spielt, teilte seine Gedanken vor den anstehenden Spielen. Seinen Worten zufolge ist Lionel Messi nicht nur ein Fußballer, sondern ein wahrer Nationalheld für ganz Argentinien. Daher ist klar, dass sein Platz auf dem Spielfeld für immer leer bleiben wird und es nicht einfach sein wird, diese Lücke zu füllen.

Messis Abschied und die Frage der Nachfolge

Während die kommenden Spiele gegen Bolivien, Burkina Faso und Benin den Grundstein für die Zukunft legen sollen, liegt das Hauptaugenmerk auf den letzten Spielen von Lionel Messi. Der junge Mittelfeldspieler Franco Mastantuono gilt als einer der Kandidaten, von denen erwartet wird, dass sie in Zukunft das legendäre Trikot mit der Nummer 10 erben. Der Spieler selbst ist sich dieser schweren Verantwortung jedoch sehr wohl bewusst.

Im Gespräch mit Journalisten gab Mastantuono zu, dass diese Übergangsphase schwierig werden würde. „Es ist sehr schwer. Nach Leo wird es für alle hart, denn er ist nicht nur ein Spieler, sondern ein Idol für unser ganzes Land. Es wird schwer sein, ohne ihn weiterzumachen, aber wir müssen es für Argentinien und für ihn tun“, betonte der junge Spieler.

Lionel Scalonis Zukunft und die Stimmung im Team

Vor dem Hintergrund des Abschieds von Messi bleibt auch die Zukunft von Cheftrainer Lionel Scaloni, der die Nationalmannschaft zu drei großen Titeln führte, ungewiss. Der aktuelle Vertrag des Experten läuft aus und ein neuer wurde noch nicht unterzeichnet. Dennoch konzentrieren sich die Teammitglieder derzeit darauf, die letzten Momente zu genießen.

Nico Paz, der für Como spielt und sein Debüt unter Scaloni gab, äußerte sich ebenfalls zur Situation. Er betonte ausdrücklich, dass er sich wünscht, dass der Trainer im Team bleibt. Paz merkte an, dass es eine große Ehre für ihn sei, noch einmal mit der Legende Lionel Messi auf dem Platz zu stehen, und dass er mit der gewohnt großen Begeisterung zur Nationalmannschaft gekommen sei.