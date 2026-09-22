Messi trägt zum letzten Mal das Argentinien-Trikot: Sonderanfertigung für Abschiedsspiel gewählt

Foto: Lionel Messi (Instagram)

Lionel Messi hat vor seinem letzten Spiel für die argentinische Nationalmannschaft ein spezielles Trikot präsentiert. Der 39-jährige Star, der am 6. Oktober in Buenos Aires gegen Benin auflaufen wird, schrieb zu seinem Social-Media-Post: „Das letzte Spiel... Ein Trikot für die Ewigkeit.“

Die große Ära von Lionel Messi in der argentinischen Nationalmannschaft neigt sich dem Ende zu.

Einer der berühmtesten Fußballer der Weltgeschichte hat das Trikot gezeigt, das er bei seinem letzten Länderspiel tragen wird. Er präsentierte das spezielle Kit in den sozialen Medien mit einer kurzen, aber bedeutungsvollen Nachricht.

«Das letzte Spiel... Ein Trikot für die Ewigkeit», schrieb Messi.

Dieses Trikot wird eines der letzten Kapitel der über 20-jährigen Reise des argentinischen Stars mit der Nationalmannschaft sein.

Wann und gegen wen findet Messis letztes Spiel statt?

Die argentinische Nationalmannschaft bestreitet am 6. Oktober ein Freundschaftsspiel gegen Benin im «Monumental» -Stadion in Buenos Aires.

Der argentinische Fußballverband hat bestätigt, dass Messi, Rodrigo De Paul und Giovani Lo Celso speziell für dieses letzte Freundschaftsspiel am 6. Oktober berufen wurden.

Auch die FIFA hat diese Begegnung als Messis letzten Einsatz für die argentinische Nationalmannschaft registriert.

Damit werden Fußballfans Zeugen des symbolischen Abschlusses einer der größten Ären in der Geschichte der «Albiceleste».

Warum hat Messi ein spezielles Trikot gewählt?

Das Trikot, das Messi für sein letztes Spiel gewählt hat, unterscheidet sich vom Standard-Trikot Argentiniens.

Es hat eine himmelblaue Basis mit einem weißen vertikalen Streifen in der Mitte. Der Name des Spielers und seine berühmte Nummer 10 sind in Gold gehalten. Auf der Rückseite wurde ein spezielles Design angebracht, das auf die „Sonne von Mai“, das nationale Symbol Argentiniens, verweist.

Im Video zieht Messi das Argentinien-Trikot aus, das er bei der Weltmeisterschaft 2026 trug, und hängt das spezielle Trikot auf, das er beim Abschiedsspiel tragen wird.

Daher dient das Trikot nicht nur als Sportkleidung, sondern als symbolische Darstellung des Endes von Messis internationaler Karriere.

Dies wird Messis 208. Spiel für Argentinien sein

Messi hat eine Rekordzahl an Einsätzen für die argentinische Nationalmannschaft absolviert.

Das Spiel gegen Benin am 6. Oktober wird voraussichtlich sein 208. Einsatz für die Nationalmannschaft sein. Er bleibt mit 125 Toren der erfolgreichste Spieler in der Geschichte Argentiniens und hält den nationalen Rekord.

Diese Zahlen unterstreichen einmal mehr Messis Status in der Nationalmannschaft.

Während einer Ära, die mehrere Generationen des argentinischen Fußballs umspannte, war er der wichtigste Star und Kapitän des Teams.

Welche Trophäen hat Messi mit Argentinien gewonnen?

Messis internationale Karriere lässt sich nicht allein an Statistiken messen.

Er gewann mit Argentinien zweimal die Copa América. Zudem holte er 2022 bei der Weltmeisterschaft in Katar den wichtigsten Titel.

Zu Messis wichtigsten internationalen Erfolgen zählen die Copa América 2021, die Finalissima 2022 und der Weltmeistertitel.

In diesem Zusammenhang wird das Spiel am 6. Oktober nicht nur als ein weiteres Spiel betrachtet, sondern als offizieller Abschiedsabend einer langen Ära, die mit der Nationalmannschaft verbunden ist.

Zwei weitere Spiele vor dem Abschied

Argentinien bestreitet vor dem 6. Oktober noch zwei weitere Freundschaftsspiele.

Das Team spielt am 30. September in Córdoba gegen Bolivien und am 3. Oktober im «Monumental»-Stadion in Buenos Aires gegen Burkina Faso.

Das Spiel gegen Benin findet am 6. Oktober im selben Stadion statt.

Laut dem argentinischen Fußballverband wird Messi speziell am dritten Spiel gegen Benin teilnehmen.

Ein Trikot — Erinnerung an eine ganze Ära

Messis Worte „Das letzte Spiel... Ein Trikot für die Ewigkeit“ zeigten erneut, dass seine Zeit in der argentinischen Nationalmannschaft zu Ende geht.

Es wird erwartet, dass Messi am 6. Oktober im «Monumental»-Stadion zum letzten Mal das Argentinien-Trikot trägt.

Auch nach diesem Spiel wird Messi seine Karriere im Verein fortsetzen. Doch eine Ära, die mit der argentinischen Nationalmannschaft verbunden ist, geht zu Ende.

Das Wichtigste ist, dass Messi für sein letztes Spiel nicht nur ein normales Trikot gewählt hat, sondern ein spezielles Kit, das seine gesamte Karriere symbolisiert. Am 6. Oktober wird die Legende, die im Trikot mit der Nummer 10 aufläuft, das nächste und vielleicht letzte Kapitel in der Geschichte der Nationalmannschaft schreiben.