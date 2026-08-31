Eine Ära geht zu Ende: Messi gibt Rücktritt aus der argentinischen Nationalmannschaft bekannt

Eines der größten Kapitel in der Geschichte des Weltfußballs wurde offiziell geschlossen. Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, der 39-jährige legendäre Stürmer Lionel Messi gab auf seiner Instagram-Seite offiziell bekannt, dass er seine 20-jährige Karriere bei der „Albiceleste“ beendet.

In seiner Erklärung drückte Messi aus, dass diese Entscheidung tief schmerzhaft sei, er sich aber vollkommen sicher sei, dass die Zeit dafür gekommen sei.

„Ich bin erschöpft“: Messis herzliche Worte

In seinem Abschieds-Post betonte der legendäre Spieler, dass er sich der Nationalmannschaft voll und ganz gewidmet habe:

Weg für die Jugend: „Ich bin erschöpft und kann der Nationalmannschaft nichts mehr geben. Eine junge und talentierte Generation kommt nach, die es verdient, im Kader zu spielen.“

20 Jahre Dankbarkeit: „Danke an die Fans, die mich 20 Jahre lang unterstützt haben, an meine Familie, den Trainerstab und meine Teamkollegen. Ich werde dieses Umfeld sehr vermissen. Jetzt werde ich das Team als einfacher Fan unterstützen.“

WM 2026: Abschied mit Rekorden

Messis Entscheidung zum Rücktritt fiel nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2026. Im entscheidenden Spiel in New York verlor Argentinien in der Verlängerung mit 0:1 gegen Spanien (das Tor erzielte in der 106. Minute Ferran Torres ).

Dennoch hat sich Leo bei diesem Turnier für immer in die Geschichtsbücher eingetragen:

Unglaubliche Statistiken: Erzielte 8 Tore und gab 4 Vorlagen bei der WM 2026;

Historischer Meilenstein: Wurde der erste Spieler in der WM-Geschichte, der insgesamt 20 Tore erzielte;

Rekord für Spiele und Vorlagen: Stellte neue Rekorde für die meisten Spiele und die meisten Vorlagen in der WM-Geschichte auf;

Ältester Spieler in einem Finale: Mit 39 Jahren brach er den langjährigen Rekord von Gunnar Gren und wurde zum ältesten Feldspieler in der Geschichte von WM-Finals.

Messis glorreiche Erfolge im argentinischen Trikot

Der Star, der bei der WM 2006 in Deutschland debütierte, absolvierte 207 Länderspiele, erzielte 125 Tore und gab 68 Vorlagen im Trikot der Nationalmannschaft. Zu seinen Trophäen gehören:

Weltmeister: 2022 (Katar);

WM-Zweiter: 2014 und 2026;

Copa América Sieger: 2021 und 2024;

Finalissima Sieger: 2022;

Olympiasieger: 2008 (Peking).

Diesmal ist die Entscheidung endgültig: Wiederholt sich das Ereignis von 2016?

Dies ist nicht Messis erster Abschied von der Nationalmannschaft. Vor genau 10 Jahren, im Jahr 2016, verkündete er nach der Niederlage im Copa-América-Finale gegen Chile seinen Rücktritt, kehrte jedoch auf Wunsch der Fans zurück und bescherte die glorreichste Ära (Titel 2021–2024).

Experten betonen jedoch, dass die Entscheidung diesmal unwiderruflich ist. Das Alter des Stürmers (39) und der schwere Verlust durch den Tod seines Vaters zeigen, dass er in seiner Entscheidung fest bleibt.

Was passiert als nächstes?

Messis Vertrag beim US-Club Inter Miamiist bis 2028 gültig, das heißt, er wird auf Vereinsebene weiterhin Fußball spielen.

Die argentinische Nationalmannschaft geht nun in die nächste Finalissima, die WM-Qualifikation 2030 und die Copa América 2028 ohne ihren Kapitän und Anführer.