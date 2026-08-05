Beste Elf des 15. Spieltags: Mehr Spieler von Navbahor und Nasaf

Die Elf des 15. Spieltags der usbekischen Super League wurde bekannt gegeben. Die im 3-4-3-System aufgestellte Mannschaft umfasst Vertreter von acht Klubs.

Navbahor und Nasaf stellten die meisten Spieler: Je drei Akteure beider Klubs wurden in die Auswahl der Besten des Spieltags berufen. Ihre Dominanz war kein Zufall: Navbahor feierte einen deutlichen Heimsieg, während Nasaf mit drei wichtigen Punkten aus Olmaliq zurückkehrte.

Fünf Navbahor-Tore bringen drei Plätze

Das herausragende Ergebnis des 15. Spieltags wurde in Namangan erzielt. Nach einer langen Pause kehrte die Mannschaft in ihr Heimstadion zurück und Navbahor besiegte Xorazm mit 5:1.

Der Held des Spiels war Husayn Norchaev. Der Stürmer erzielte vier Tore und verdiente sich damit einen Platz in der Offensive der Elf des Spieltags. Navbahors weiteres Tor erzielte Ruslanbek Jiyanov. Jiyanov wurde für das Mittelfeld ausgewählt, während Usmonov zu den besten zentralen Mittelfeldspielern des Spieltags zählt.

Norchaevs vier Tore in einem Spiel stellten alle anderen individuellen Leistungen des 15. Spieltags in den Schatten. Navbahor gewann nicht nur deutlich, sondern zeigte auch eindrucksvoll seine Offensivqualitäten.

Nasafs Sieg spiegelt sich in allen drei Mannschaftsteilen wider

Nasaf trat am 15. Spieltag bei OKMK an und gewann mit 2:1. Beide Tore der Mannschaft aus Qarshi erzielten Spieler der Elf des Spieltags: Bobur Abdukholiqov und Sharof Muhitdinov.

Abdukholiqov wurde für den Angriff nominiert, Muhitdinov für die Abwehr. Dass auch Torhüter Ne'matov zu den Besten zählt, zeigt, dass Nasafs Erfolg in Olmaliq nicht nur den Torschützen zu verdanken war.

Im Auswärtsspiel gegen OKMK musste Nasaf Druckphasen überstehen, brachte das Ergebnis aber über die Zeit. Damit stellt der Klub je einen Spieler im Tor, in der Abwehr und im Angriff der Elf des Spieltags.

Doriyev schafft es mit einem Hattrick in die Auswahl

Der Sogdiana-Stürmer Lyupcho Doriyev war ein weiterer großer Held des Spieltags. Der Mazedonier erzielte beim 3:1-Sieg des Klubs aus Jizzax gegen Mash'al alle drei Tore.

Mit seinem Hattrick verdiente sich Doriyev einen Platz in der Offensive der Elf des Spieltags. Gemeinsam mit Norchaev und Abdukholiqov bildete er das Angriffstrio des Spieltags.

Alle drei Stürmer trafen am 15. Spieltag. Norchaev erzielte vier Tore, Doriyev drei und Abdukholiqov eines beim wichtigen Sieg von Nasaf. Das Trio war damit allein an acht Treffern an einem Spieltag beteiligt.

Fraydey entscheidet Surkhons Sieg

Surkhon besiegte in Kokand den lokalen Klub Kokand-1912 knapp. Richard Fraydey erzielte den einzigen Treffer der Partie.

Mit seinem Tor brachte der nigerianische Mittelfeldspieler seiner Mannschaft drei Punkte und wurde in die Elf des Spieltags berufen. Surkhons zweiter Vertreter, Shukrullayev, erhielt einen Platz in der Abwehr.

Die Mannschaft aus Termez blieb in Kokand ohne Gegentor. Damit stellte der Klub in der Elf des Spieltags je einen Vertreter in der Abwehr und im Mittelfeld.

Je ein Vertreter von Bukhara und Pakhtakor

Bukhara besiegte Lokomotiv zu Hause mit 2:1. Nach dieser Partie wurde Mamasiddiqov für das Mittelfeld der Elf des Spieltags nominiert.

Pakhtakor spielte in Andijan hingegen torlos unentschieden. Nach der Partie, in der die Mannschaft aus Taschkent ohne Gegentor blieb, wurde Tahsin als einer der drei besten Verteidiger des Spieltags ausgewählt.

Die vollständige Elf des 15. Spieltags

Torhüter:

Ne'matov — Nasaf.

Verteidiger:

Muhitdinov — Nasaf;

Tahsin — Pakhtakor;

Shukrullayev — Surkhon.

Mittelfeldspieler:

Jiyanov — Navbahor;

Mamasiddiqov — Bukhara;

Fraydey — Surkhon;

Usmonov — Navbahor.

Stürmer:

Doriyev — Sogdiana;

Norchaev — Navbahor;

Abdukholiqov — Nasaf.

Die Professional Football League führt seit der Saison 2026 nach jedem Spieltag eine Elf des Spieltags ein.

Obwohl bei der Auswahl des 15. Spieltags vor allem Torschützen im Mittelpunkt standen, wurden auch Verteidiger berücksichtigt, die ohne Gegentor blieben und maßgeblich zum Mannschaftsergebnis beitrugen. Dass je drei Spieler von Navbahor und Nasaf nominiert wurden, zeigt deutlich die zentrale Geschichte des Spieltags. Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!