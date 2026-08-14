Sieben-Tore-Thriller in Namangan: Navbahor entreißt in der 89. Minute den Sieg

Der 17. Spieltag der Super League bot in Namangan einen echten Fußballthriller. Obwohl Navbahor zweimal die Führung aus der Hand gab, besiegte das Team Bunyodkor dank eines Elfmeters in der 89. Minute mit 4:3.

In der Partie mit sieben Toren trug sich auch Husayn Norchayev erneut in die Torschützenliste ein. Der Sieg brachte die Falken auf den dritten Tabellenplatz.

Navbahor führte bereits nach 19 Minuten mit 2:0

Die Gastgeber starteten äußerst engagiert. In der 5. Minute eröffnete Muhammadali G‘iyosov den Torreigen und brachte die Tribünen in Namangan zum Beben — 1:0.

14 Minuten später holte Navbahor einen Elfmeter heraus. Vom Punkt aus Husayn Norchayev ließ sich die Chance nicht entgehen und baute den Vorsprung auf zwei Tore aus — 2:0.

Zu diesem Zeitpunkt schien es, als hätten die Gastgeber die Partie vollständig unter Kontrolle. Doch Bunyodkor gab sich nicht geschlagen.

Bunyodkor glich zweimal aus

In der 38. Minute brachte Sardor Abdunabiyev die Gäste zurück ins Spiel — 2:1.

Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erzielte Dmitriy Pletnyov in der 52. Minute den Ausgleich. Damit war Navbahors Zwei-Tore-Führung dahin — 2:2.

In der 63. Minute brachte Diyor Xolmatov die Mannschaft aus Namangan erneut in Führung — 3:2. Doch auch diesmal hatte Bunyodkor eine Antwort parat.

In der 70. Minute traf Faxriddin Muhammadov und stellte auf der Anzeigetafel erneut den Gleichstand her — 3:3.

Jiyanov setzte den entscheidenden Akzent

Die Partie schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Doch eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit erhielt Navbahor erneut einen Elfmeter.

In der 89. Minute übernahm Ruslanbek Jiyanov die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß.

4:3 — Navbahor sicherte sich in einer dramatischen Partie alle drei Punkte.

Den Gästen blieb praktisch keine Zeit mehr für eine Antwort.

Die Chronologie der sieben Tore

5' — Muhammadali G‘iyosov — 1:0

19' — Husayn Norchayev, Elfmeter — 2:0

38' — Sardor Abdunabiyev — 2:1

52' — Dmitriy Pletnyov — 2:2

63' — Diyor Xolmatov — 3:2

70' — Faxriddin Muhammadov — 3:3

89' — Ruslanbek Jiyanov, Elfmeter — 4:3

Navbahor stößt in die Top drei vor

Nach diesem Sieg erhöhte Navbahor sein Punktekonto auf 31 und kletterte in der Tabelle auf Rang drei.

Bunyodkor blieb dagegen trotz zweimaligen Ausgleichs in Namangan ohne Punkte. Die Mannschaft aus Taschkent hat 19 Punkte und liegt auf Rang elf .

Für Navbahor war dies mehr als nur ein weiterer Sieg. Obwohl die Mannschaft eine Zwei-Tore-Führung verspielte und dem Gegner zweimal den Ausgleich ermöglichte, bewies sie in der Schlussphase Charakter und brachte die wichtigen drei Punkte ins Ziel.

Das 4:3 in Namangan war eine der unterhaltsamsten Partien des 17. Spieltags der Super League.

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