Navbahor setzt Siegesserie unter Temur Kapadze fort

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Navbahor setzt Siegesserie unter Temur Kapadze fort

In einem nachgeholten und wichtigen Spiel des 16. Spieltags der usbekischen Superliga war der Klub Navbahor aus Namangan bei Surkhon zu Gast und holte einen wichtigen Sieg.

In einem hart umkämpften Spiel in Namangan feierten die Schützlinge von Temur Kapadze einen knappen 1:0 Sieg und sicherten sich drei wertvolle Punkte.

Frühes Tor entscheidet das Spiel

Die Partie begann mit aktiven Angriffen der Falken. Bereits nach fünf Minuten verwandelte Navbahors Stürmer Husayn Norchayev den gegen den Klub aus Termez verhängten Strafstoß souverän und brachte sein Team in Führung.

Obwohl beide Mannschaften im weiteren Spielverlauf mehrere gefährliche Chancen herausspielten, änderte sich der Spielstand nicht mehr. Dieses einzige Tor bescherte den Namanganern den nächsten wichtigen Sieg.

Situation in der Tabelle

Nach diesem Erfolg unter der Führung von Temur Kapadze erhöhte Navbahor sein Punktekonto auf 28 Punkte und kletterte auf den dritten Platz der Tabelle.

Der unterlegene Klub Surkhon liegt mit 18 Punkten auf dem 12. Platz der Tabelle.

Spielbericht:

Superliga. 16. Spieltag

Surkhon – Navbahor 0:1

Tor: Husayn Norchayev, 5. Minute (Foulelfmeter)

  • Surkhon: 86. Davron Merganov, 6. Behzod Shamsiyev, 7. Dostonbek Tursunov, 11. Richard Fraydey (14. Tohirjon Ashurbayev, 63.), 15. Diyor Ramazonov (8. Humoyun Sherbo'tayev, 46.), 21. Tornike Dzebniauri, 26. Behruz Shukurullayev, 31. Kamronbek Ergashev (27. Muhammadali Musaxanov, 46.), 32. Boburjon Rahimjonov (39. Mirmaqsud Mirusmonov, 63.), 66. Behro'z Shaydulov, 91. A'zamjon Temirkhonov.

  • Navbahor: 1. O'tkir Yusupov, 2. Saidazamat Mirsaidov, 4. Islombek Mamatkazin, 7. Ruslanbek Jiyanov (6. Shohruh Abdurahmonov, 66.), 8. Diyor Kholmatov, 11. Husayn Norchayev, 13. Benjamin Teydi, 22. Umar Adhamzoda, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 66.), 34. Giorgi Jgerenaya, 77. Muhammadali Usmonov (17. Muhammadali G'iyosov, 66.).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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