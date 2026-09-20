Harry Kane reagiert gelassen auf die Aussagen von Lamine Yamal

Bayern Münchens Stürmer Harry Kane hat diplomatisch auf die kritischen Äußerungen des Barcelona-Talents Lamine Yamal bezüglich des Ballon d'Or und individueller Statistiken reagiert. Anstatt auf mögliche Angriffe zu reagieren, zog es der englische Kapitän vor, die Fähigkeiten seines Gegners anzuerkennen und betonte, dass er sich auf seine Arbeit auf dem Platz konzentriere. Dies berichtet Goal.com. berichtet.

Die Kontroverse begann, nachdem der junge spanische Star Lamine Yamal in einem Interview erklärt hatte, dass der Ballon d'Or nicht nur an einen Spieler vergeben werden sollte, der 80 Tore erzielt hat, sondern an den besten Gesamtspieler der Welt gehen sollte. Diese Aussage wurde von vielen als direkter Seitenhieb auf den Bayern-Stürmer Harry Kane verstanden, der während der gesamten Saison hohe Werte erzielt hat.

Laut ixbt.com gehört Harry Kane nach seiner herausragenden Saison 2025-26, in der er wettbewerbsübergreifend 73 Tore für Verein und Nationalmannschaft erzielte, zu den Hauptanwärtern auf die prestigeträchtige Auszeichnung. Der englische Stürmer äußerte sich zu den kontroversen Aussagen, nachdem er sein 100. Bundesliga-Tor erzielt hatte.

Kanes Diplomatie und die scharfe Reaktion der Bayern-Führung

Bayern gewann mit 7:0 gegen Union Berlin, und nach dem Spiel zog es Harry Kane vor, Yamals Worte nicht weiter zu befeuern. Der englische Spieler zeigte sich in seinem Interview gelassen: „Ich weiß nicht, wie er das gemeint hat. Yamal ist ein fantastischer Spieler. Er hat eine großartige Saison gespielt, genau wie andere auch.“

Der erfahrene Stürmer betonte zudem, dass das Rennen um die Auszeichnung noch nicht entschieden sei und es viele Anwärter gebe. Er merkte an, dass Spieler wie Kylian Mbappé, Rodri und sein Teamkollege Michael Olise ebenfalls im Rennen seien. „Jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern, wie er möchte. Das liegt nicht in meiner Hand“, fügte er hinzu.

Die Führung des Münchner Vereins war jedoch nicht so gelassen wie der Spieler und reagierte schärfer auf die Situation. Bayern-Sportdirektor Max Eberl widersprach der Aussage des jungen Katalanen und sagte: „Die besten Spieler sind diejenigen, die keine speziellen Kampagnen brauchen.“

Das Potenzial von Michael Olise

In seinen Ausführungen unterstützte Max Eberl auch einen weiteren Offensivspieler des Vereins und lobte dessen Potenzial. Die Vereinsführung ist der Meinung, dass auch andere Leistungsträger des Teams die höchste Anerkennung verdienen.

„Für mich ist auch Michael Olise ein Anwärter auf den Ballon d'Or. Er ist einer der besten Spieler der Welt“, sagte Max Eberl als Antwort auf die Worte des Barcelona-Vertreters.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Harry Kane gezeigt hat, dass er kein egozentrischer Star ist und sich nur auf das Spiel auf dem Platz konzentriert. Solche Debatten um individuelle Auszeichnungen verstärken den intensiven Wettbewerb in der Fußballwelt und steigern das Interesse der Fans.