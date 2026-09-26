Fabian Ruiz: Spanien strebt vor der Nations League nach neuen Erfolgen

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Fabian Ruiz: Spanien strebt vor der Nations League nach neuen Erfolgen

Europameister und Weltmeister Spanien bereitet sich auf den Start seiner nächsten Nations-League-Kampagne vor. Mittelfeldspieler Fabian Ruiz hat eine deutliche Warnung an die Konkurrenz ausgesprochen und betont, dass sich „La Roja“ nicht auf den bisherigen Erfolgen ausruhen wird. Nach dem historischen Triumph im Sommer will das Team von Luis de la Fuente seine Dominanz fortsetzen und trifft im Londoner Wembley-Stadion auf England. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com ist dieses Spitzenspiel das erste offizielle Länderspiel Spaniens seit dem Weltmeisterschaftsfinale, das im Juli mit einem Sieg gegen Argentinien endete. Dieser historische Erfolg erinnerte die Spanier an ihre goldene Ära zwischen 2008 und 2012 und ermöglichte es ihnen, gleichzeitig den Weltmeister- und Europameistertitel zu halten. Die Gäste reisen mit einer Serie von 38 ungeschlagenen Pflichtspielen in die Hauptstadt.

Zeit, die Vergangenheit zu vergessen und nach vorne zu blicken

In einem Interview mit AS verriet der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain, dass die Stimmung in der Kabine absolut professionell sei. Der 28-Jährige gab die Anweisungen von Cheftrainer Luis de la Fuente weiter und betonte, wie schwierig es sei, hohe Standards zu halten: „Der Trainer sagte uns, dass die Vergangenheit bereits vergessen ist; sie ist Geschichte und war wunderbar, aber jetzt müssen wir uns auf die Gegenwart konzentrieren. Das Schwierigste im Fußball ist es, wieder zu gewinnen. Einmal zu gewinnen ist großartig, aber es zu wiederholen, ist der schwierige Teil.“

Die spanische Nationalmannschaft hat in diesem Wettbewerb eine hervorragende Bilanz. Das Team erreichte drei der letzten vier Endspiele und verlor in der regulären Spielzeit nur eines der letzten 18 Nations-League-Spiele. Der ehemalige Napoli-Profi betonte die große Motivation der Mannschaft, eine weitere große Trophäe zu gewinnen.

Ein Schritt zu neuen Siegen

Laut Fabian Ruiz ist das Hauptziel der Mannschaft, erneut nach dem Sieg zu streben. „Es ist sehr schwierig, aber wir haben den Kader dazu und werden mit großer Begeisterung um diesen Titel kämpfen. Wir halten ihn für sehr wichtig und hoffen, am Final Four der Nations League teilzunehmen“, fügte er hinzu.

Auch die Geschichte spricht für Spanien. La Roja hat sechs der letzten neun Begegnungen gegen England gewonnen, darunter das 2:1-Finale der Euro 2024. Die Mannschaft von de la Fuente will ihre ungeschlagene Serie im Wembley-Stadion fortsetzen. Danach warten in Gruppe 3 schwierige Spiele gegen Kroatien und Tschechien.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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