Roy Keane kritisiert Schiedsrichter scharf nach Haaland-Tor im Manchester-Derby

Obwohl das zentrale Duell der Premier League – das Manchester-Derby – beendet ist, nehmen die Kontroversen und Beschwerden über die Schiedsrichterentscheidungen weiter zu. Im Spiel, in dem der Verein «Manchester United» im eigenen Stadion «Old Trafford» mit 0:1 gegen den Erzrivalen «Manchester City» verlor, wurde das einzige Tor des norwegischen Torjägers Erling Haaland zum Zentrum eines heftigen Streits. Der ehemalige Kapitän von «United» und heutige scharfe sowie objektive Experte Roy Keane analysierte die Situation auf dem Sender «Sky Sports» akribisch und bezeichnete die Entscheidung der Schiedsrichter als ungerecht. Laut Keane griff Enzo, der zum Zeitpunkt des Tores im Abseits stand, direkt ins Geschehen ein und behinderte die Verteidigung von «United» offensichtlich, doch die Schiedsrichter ignorierten dies.

Infolgedessen wurden die «Red Devils», die ihre Defensivlinie tadellos hielten, für ihre korrekte taktische Arbeit zu Unrecht bestraft. Nach dieser Niederlage rutschte «Manchester United» auf den 13. Tabellenplatz ab, während «Manchester City» auf dem 2. Platz weiterhin im Titelrennen bleibt. Warum bewertete Roy Keane Enzos Abseitsaktion als Regelverstoß, haben die Premier-League-Schiedsrichter erneut einen groben Fehler begangen und wie wird sich dieses Ergebnis im «Old Trafford» auf die Zukunft der Teams auswirken?

«Aus dem Abseits ins Spiel eingegriffen»: Roy Keanes scharfe Kritik

Die wichtigsten taktischen Argumente des legendären irischen Kapitäns:

Korrekte Defensivarbeit: «“United” wurde dafür bestraft, dass sie ihre Defensivlinie sehr gut und diszipliniert gehalten haben», betonte Roy Keane;

Enzos aktives Eingreifen: Keane erklärte die Situation auf «Sky Sports» so: «Enzo hat direkt ins Spiel eingegriffen. Wenn man in einer solchen Position steht, beeinflusst man zwangsläufig den Spielverlauf»;

Streben nach dem Ball und Druck: «Du stehst in der Mitte des Strafraums und bewegst dich zum Ball. Fernandes steht im Abseits und versucht, den Ball zu spielen. Also war das ein klares Abseits», sagte er;

Fehler der Schiedsrichter: Der ehemalige Spieler verurteilte scharf, dass die Unparteiischen die Position des Spielers nicht berücksichtigten, der zwar den Ball nicht berührte, aber die Aufmerksamkeit des Gegners ablenkte.

Drama im «Old Trafford»: 0:1 und Haalands entscheidender Treffer

Die entscheidenden Momente des Manchester-Duells:

Das einzige und umstrittene Tor: Das von «Manchester City»-Torjäger Erling Haaland erzielte Tor blieb das einzige Ergebnis der Begegnung und bescherte den Gästen einen knappen 0:1-Erfolg;

Druck auf dem Platz: Obwohl die «Red Devils» vor ihren eigenen Fans versuchten, diszipliniert zu verteidigen, entschied eine einzige umstrittene Situation über das Schicksal des gesamten Spiels;

Fan-Proteste: Nach dem Spiel begann in den sozialen Medien eine Welle großer Empörung gegen das Schiedsrichterkomitee der Premier League bezüglich der Anwendung der Abseitsregeln.

Abgrund in der Tabelle: «City» an der Spitze, «United» auf Platz 13

Die aktuelle gegensätzliche Situation der beiden Manchester-Clubs in der Premier League:

Die «Citizens» in der Verfolgung: «Manchester City» festigte mit diesen 3 Punkten den 2. Platz in der Tabelle und setzt die Jagd auf den Spitzenreiter fort;

Der Niedergang von «United»: «Manchester United» hingegen rutschte nach der nächsten Niederlage auf den 13. Tabellenplatz ab und steckt in einer tiefen Krise;

Psychologischer Schlag: Das Derby im eigenen Stadion zu verlieren und der Ärger über die Schiedsrichterentscheidungen werden den Druck innerhalb der Mannschaft zweifellos weiter erhöhen.

Roy Keanes schmerzhafte Kritik hat die Debatte über passive und aktive Abseitskonzepte in der Premier League wieder ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt.

Haben Sie Ihrer Meinung nach Roy Keane recht – hat der Spieler, der beim Tor von Erling Haaland im Abseits stand, die Verteidiger und den Torwart wirklich behindert? Warum werden in der Premier League trotz VAR regelmäßig so umstrittene Entscheidungen getroffen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des brisanten Manchester-Derbys mit allen Fußballfans und Freunden!