Während die Diskussionen über die Zukunft von Erling Haaland, dem Stürmer des amtierenden Premier-League-Meisters Manchester City, nicht abreißen, hinterfragt der ehemalige Stürmer des Vereins, Andy Cole, warum der Norweger zu einem anderen Team wechseln sollte. Wie Goal.com berichtet, zieht der 26-jährige Torjäger mit seinen Toren und Rekorden weiterhin die Aufmerksamkeit der europäischen Spitzenklubs auf sich. Dies berichtet Goal.com .

Haaland, der seinen Status bei Molde, Red Bull Salzburg und Borussia Dortmund festigte, wechselte im Sommer 2022 zu Manchester City. Der Spieler, der damals mit nur 51 Millionen Pfund bewertet wurde, hat bis heute 167 Tore in 203 Spielen für den Verein erzielt, und sein Marktwert ist um ein Vielfaches gestiegen.

Haalands Rekorde auf englischen Plätzen

Der norwegische Stürmer erreichte die Marke von 100 Toren in der englischen Meisterschaft in der geringsten Anzahl an Spielen — nur 111 Partien. Obwohl die Führung von Manchester City einen langfristigen Vertrag mit dem Spieler bis 2034 abgeschlossen hat, werden ständig Fragen zu seiner Zukunft gestellt.

Insbesondere Berichte über das Interesse der spanischen Klubs Real Madrid und Barcelona sind ständig in der Presse zu finden. Dennoch teilte Andy Cole in einem exklusiven Interview mit Unibet Casino seine Sichtweise auf den Spieler und analysierte dessen Absichten.

Andy Cole glaubt, dass Haaland sich auf das Teamspiel konzentriert

Laut Cole kann nur Haaland selbst entscheiden, wie lange er in England bleibt. Wenn der Spieler sein Spiel genießt und eine wichtige Rolle in der Kabine spielt, gibt es keinen logischen Grund für ihn, den Verein zu verlassen.

Der ehemalige Stürmer betonte zudem, dass Erling persönlichen Rekorden nicht viel Bedeutung beimisst. Cole sagt, dass Tore und Rekorde zweitrangig seien und der Fokus auf Mannschaftssiegen liegen sollte, da hohe Ergebnisse nur durch die von den Teamkollegen geschaffenen Chancen erzielt werden können.