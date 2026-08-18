Conor Gallagher gibt bekannt, dass er sein erstes Kind erwartet

Tottenham-Mittelfeldspieler Conor Gallagher und seine Verlobte Aine May Kennedy haben bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Goal.com berichtete darüber. Die freudige Nachricht stieß bei den Fans des Fußballers und in der gesamten Fußballwelt auf großes Interesse und herzliche Reaktionen. Goal.com berichtet .

Das Paar teilte auf seinen Instagram-Konten ein besonderes Fotoshooting, um diese wichtige Nachricht zu verkünden. Kennedy veröffentlichte mehrere Aufnahmen aus der Natur und fügte ihnen das Ergebnis einer Schwangerschaftsultraschalluntersuchung bei. In der Bildunterschrift wurde mitgeteilt, dass das Baby im Januar des kommenden Jahres zur Welt kommen soll.

Glückwünsche aus der Fußballwelt

Unmittelbar nach der Bekanntgabe begannen zahlreiche Fußballer, Vereine und Bekannte, dem Paar ihre herzlichen Glückwünsche zu übermitteln. Unter anderem hinterließen die Tottenham-Teamkollegen Mikey Moore, Pedro Porro und Kevin Danso Glückwünsche im Kommentarbereich. Auch ehemalige Mitspieler von Atlético Madrid und Crystal Palace freuten sich mit dem Paar.

Besonders bemerkenswert ist, dass auch der offizielle Account von Atlético Madrid der jungen Familie seine herzlichen Glückwünsche übermittelte. Dies zeigt, dass der Fußballer weiterhin ein warmes Verhältnis zu seinem ehemaligen Verein pflegt. Auch die Ehefrauen und Partnerinnen der englischen Nationalspieler gehörten zu den Gratulanten.

Neue Aufgaben auf dem Platz und Vorbereitung auf die Saison

Neben den wichtigen Veränderungen in seinem Privatleben widmet Conor Gallagher auch seiner Profikarriere besondere Aufmerksamkeit. Nachdem er im Januar zum Team gestoßen war, bereitet er sich auf seine erste vollständige Saison bei Tottenham vor. Der Mittelfeldspieler sprach zudem über die Anpassung an das neue System unter Cheftrainer Roberto De Zerbi.

Gallagher zufolge entstehen im Team eine neue Atmosphäre, neue Gesichter und ein neuer Spielstil. In den Trainingslagern der Saisonvorbereitung ging es vor allem darum, die Anforderungen des Trainers richtig zu verstehen und auf dem Platz dieselbe Sprache zu sprechen. Nun bereitet sich der Mittelfeldspieler neben seiner neuen Rolle als werdender Vater darauf vor, Tottenham in der neuen Premier-League-Saison eine wichtige Rolle zu spielen.