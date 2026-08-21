Tottenham intensiviert Verhandlungen über Transfer von Omar Marmoush

Der Londoner Klub Tottenham bemüht sich auf dem Transfermarkt aktiv um Verstärkungen für seine Offensive. Nach Informationen des Sky-Sport-Journalisten Florian Plettenberg haben sich die Spurs mit Manchester-City-Stürmer Omar Marmoush auf die persönlichen Vertragsbedingungen geeinigt. Der Ägypter steht kurz vor einem Wechsel zum Londoner Klub, und der Transfer dürfte ein wichtiger Schritt für die Mannschaft von Roberto De Zerbi sein. Goal.com berichtet darüber.

Derzeit arbeiten beide Klubs daran, sich auf die Ablösesumme und die endgültigen Bedingungen des Transfers zu einigen. Obwohl mit dem Spieler bereits eine persönliche Einigung erzielt wurde, haben Manchester City und Tottenham noch keinen endgültigen Vertrag unterzeichnet. Dennoch deuten die intensiven Verhandlungen darauf hin, dass der Transfer in naher Zukunft abgeschlossen werden könnte.

Probleme in der Offensive

Die Tottenham-Führung hat die Verpflichtung eines neuen Stürmers zur Priorität für die laufende Saison erklärt. In den vergangenen 18 Monaten verpasste einer der wichtigsten Angreifer des Teams, Dominic Solanke, verletzungsbedingt zahlreiche Spiele. Gleichzeitig ist Richarlisons Vertrag in die letzte Phase eingetreten, weshalb der Klub nach einem neuen Stürmer suchen muss.

Sollte der Transfer erfolgreich abgeschlossen werden, wird Omar Marmoush zum nächsten Teil von Tottenhams großem Transferprojekt für den Sommer. Der Klub hat in dieser Saison bereits viel Geld für die Verpflichtungen von Jan Paul van Hecke, Sandro Tonali und Mateus Fernandes ausgegeben, um den Kader zu verstärken. Zudem hat Tottenham mit Manchester City eine Einigung über den Transfer des Flügelspielers Savinho erzielt.

Die Karriere und Statistiken des Spielers

Omar Marmoushs geringe Einsatzzeit bei Manchester City hat ihn dazu bewogen, nach einem neuen Klub zu suchen. Der ägyptische Stürmer war zuvor ablösefrei von Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt gewechselt und erzielte bereits in seiner ersten Saison in Deutschland 17 Tore in allen Wettbewerben.

Besonders starke Leistungen zeigte der Spieler in der ersten Hälfte der Saison 2024/25. In 17 Bundesliga-Spielen erzielte er 15 Tore und verbuchte neun Vorlagen. Sollte der Transfer zustande kommen, könnten die Premier-League-Fans eine völlig neue und konkurrenzfähige Option in der Offensive sehen.