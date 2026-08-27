Kylian Mbappé hat erneut alle Blicke auf sich gezogen. Der französische Star Real Sociedaderzielte im Spiel gegen einen Hattrick und gab denjenigen, die ihn in letzter Zeit kritisiert haben, über soziale Medien eine kurze, aber scharfe Antwort.

„Wer war unzufrieden? Das ist ein Hattrick“, schrieb Mbappé auf seiner Seite.

Dies war nicht nur ein einfacher Beitrag. Er enthielt eine klare Botschaft für diejenigen, die mit Mbappés Leistungen in letzter Zeit unzufrieden waren.

Ein Spiel — drei Tore und eine Antwort

In der La Liga empfing Real Madrid zu Hause Real Sociedad. Die Madrilenen unter der Leitung von José Mourinho besiegten ihren Gegner mit 4:1.

Der Hauptakteur des Spiels war Kylian Mbappé . Der französische Stürmer erzielte drei der vier Tore von Real Madrid und wurde zum Hattrick-Schützen.

„Wer war unzufrieden? Das ist ein Hattrick.“

Dieser eine Satz von Mbappé wurde zu einem der meistdiskutierten Themen nach dem Spiel.

Welche Rolle spielte Mbappé beim Sieg von Real Madrid?

Indikator Ergebnis Spiel Real Madrid — Real Sociedad Spielstand 4:1 Mbappé-Tore 3 Ergebnis Der hohe Sieg von Real Madrid

Für die Madrilenen war dieser Sieg nicht nur drei Punkte wert, sondern auch ein wichtiges Signal bezüglich der Stimmung und Form des Hauptstars des Teams.

Mbappé setzte seine Antwort vom Platz auch in den sozialen Medien fort.

Die Zahlen der letzten Saison waren auch nicht schlecht

Interessanterweise bezogen sich die Debatten, die zu Kritik an Kylian Mbappé führten, nicht auf seine persönlichen Statistiken, sondern auf die Mannschaftsergebnisse.

Der französische Stürmer in der letzten Saison in der La Liga für Real Madrid:

absolvierte 31 Spiele;

erzielte 25 Tore;

gab 5 Vorlagen.

Mit anderen Worten: Mbappés individuelle Leistung war hoch. Dass der „königliche Klub“ jedoch am Ende der Saison keine Trophäe gewann, verstärkte die Kritik.

Die Hauptfrage: Hat Mbappé wirklich auf die Kritik geantwortet?

Nach dem Spiel gegen Real Sociedad scheint die Antwort auf diese Frage ziemlich klar zu sein.

Mbappé antwortete nicht mit Worten, sondern in erster Linie auf dem Platz.

Drei Tore. Ein hoher Sieg. Und ein Satz an die Kritiker nach dem Spiel.

„Wer war unzufrieden? Das ist ein Hattrick.“

Der französische Star sendete damit eines der wichtigsten Signale der neuen Saison: Man kann über Mbappé diskutieren, man kann ihn kritisieren, aber er wählt den Platz, um seine Antwort zu geben.

Nun stellt sich den Fans von Real Madrid eine weitere Frage: Sind die drei Tore, die Mbappé gegen Real Sociedad erzielt hat, der Beginn einer neuen Tor-Serie?